Запрацювала нова процедура верифікації документів моряків: що відомо
Багато документів моряків перебувають у поганому стані, тому їх потрібно відновити та оцифровувати для швидкого процесу верифікації кваліфікаційних документів. Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України нову процедуру верифікації документів моряків для полегшення їх отримання.
Про це повідомляє керівник Адміністрації судноплавства Євген Ігнатенко.
"За новою прозорою процедурою дипломування, відповідно до постанови Уряду #1499, видача та верифікація документів є компетенцією виключно Адміністрації судноплавства. Також в черговий раз прошу моряків не звертатись за послугами до "агентів". Цим самим ви заподіюєте шкоду всій морській спільноті", — написав Євген Ігнатенко.
У разі, якщо моряк отримав кваліфікаційний документ незаконним шляхом через "агента", він може звернутись до Адміністрації судноплавства для отримання легального документа та уникнення проблем у майбутньому. Наразі для верифікації документів можна скористатись вебпорталом Адміністрації.
Зазначимо, ситуація з виїздом українських моряків за кордон залишається досить складною. Навіть наявність усіх необхідних документів не гарантує отримання відповідного дозволу. Тисячі одеситів все ще чекають дозволу на виїзд і стукатимуть у зачинені двері. Чи є вихід із ситуації? Про проблеми, з якими сьогодні мають справу одеські моряки та нововведеннями у цій галузі, журналісти Новини.LIVE поговорили з головою громадської організації "Українське об'єднання моряків" Христиною Король.