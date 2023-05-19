Запрацювала нова процедура верифікації документів моряків: що відомо

Сучасний тренажерний центр для підготовки моряків. Фото: В'ячеслав Гусаков / УНІАН

Багато документів моряків перебувають у поганому стані, тому їх потрібно відновити та оцифровувати для швидкого процесу верифікації кваліфікаційних документів. Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України нову процедуру верифікації документів моряків для полегшення їх отримання.

Про це повідомляє керівник Адміністрації судноплавства Євген Ігнатенко.

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"За новою прозорою процедурою дипломування, відповідно до постанови Уряду #1499, видача та верифікація документів є компетенцією виключно Адміністрації судноплавства. Також в черговий раз прошу моряків не звертатись за послугами до "агентів". Цим самим ви заподіюєте шкоду всій морській спільноті", — написав Євген Ігнатенко.

У разі, якщо моряк отримав кваліфікаційний документ незаконним шляхом через "агента", він може звернутись до Адміністрації судноплавства для отримання легального документа та уникнення проблем у майбутньому. Наразі для верифікації документів можна скористатись вебпорталом Адміністрації.

Зазначимо, ситуація з виїздом українських моряків за кордон залишається досить складною. Навіть наявність усіх необхідних документів не гарантує отримання відповідного дозволу. Тисячі одеситів все ще чекають дозволу на виїзд і стукатимуть у зачинені двері. Чи є вихід із ситуації? Про проблеми, з якими сьогодні мають справу одеські моряки та нововведеннями у цій галузі, журналісти Новини.LIVE поговорили з головою громадської організації "Українське об'єднання моряків" Христиною Король.