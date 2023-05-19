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Заработала новая процедура верификации документов моряков: что известно

19 мая 2023 11:56
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Заработала новая процедура верификации документов моряков: что известно
Современный тренажерный центр для подготовки моряков. Фото: Вячеслав Гусаков / УНИАН
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Многие документы моряков находятся в плохом состоянии, поэтому их нужно восстановить и оцифровывать для быстрого верификации квалификационных документов. Государственная служба морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины о новой процедуре верификации документов моряков для облегчения их получения.

Об этом сообщает руководитель Администрации судоходства Евгений Игнатенко.

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"За новой прозрачной процедурой дипломирования, согласно постановлению Правительства #1499, выдача и верификация документов является компетенцией исключительно Администрации судоходства. Также в очередной раз прошу моряков не обращаться за услугами к "агентам". Этим самым вы причиняете вред всему морскому сообществу", — написал Евгений Игнатенко.

В случае, если моряк получил квалификационный документ незаконным путем через агента, он может обратиться в Администрацию судоходства для получения легального документа и избежания проблем в будущем. Для верификации документов можно воспользоваться веб-порталом Администрации.

Отметим, ситуация с выездом украинских моряков за границу остается достаточно сложной. Даже наличие всех необходимых документов не гарантирует получение соответствующего разрешения. Тысячи одесситов все еще ждут разрешения на выезд и будут стучать в закрытую дверь. Есть ли выход из ситуации? О проблемах, с которыми сегодня имеют дело одесские моряки и нововведения в этой области, журналисты Новини.LIVE поговорили с председателем общественной организации "Украинское объединение моряков" Кристиной Король.

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