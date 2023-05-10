Майже дві тисячі моряків отримали документи за новою системою

Моряки на палубі судна в Одеському порту. Фото: Олександр Шепєлєв / УНІАН

За новою прозорою системою дипломування моряки отримали понад 2000 кваліфікаційних документів. У грудні 2022 року була запущена повна перебудова системи та її діджиталізація. Підхід до процедури проходження іспитів та отримання кваліфікаційних документів було змінено. Тепер ці процеси відбуваються за спрощеною процедурою відповідно до міжнародних вимог.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Усі моряки складають єдиний кваліфікаційний тест CES 6.0 для підтвердження або подовження кваліфікації. Результати іспиту оформлюються автоматично за допомогою системи комп'ютерного тестування, що унеможливлює зовнішній вплив.

Понад 1000 моряків отримали рішення від Державної кваліфікаційної комісії моряків про видачу кваліфікаційних документів. В результаті, Адміністрація судноплавства видала понад 1800 документів.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури планує максимально оцифрувати державні послуги та мінімізувати корупційні ризики. Наступний крок — запуск послуг для моряків через портал "Дія".

Для отримання кваліфікаційних документів моряки можуть звернутись до Адміністрації судноплавства або Моррічсервісу у встановленому порядку. Державна кваліфікаційна комісія моряків працює у Києві та Одесі. Про нові правила іспитів та отримання документів — читайте в матеріалі.