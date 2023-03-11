В Одесі створили нову державну комісію для дипломування моряків
Українська Державна кваліфікаційна комісія моряків (ДККМ) змінила свій склад та почала роботу в Одесі з метою надання кваліфікаційних документів для моряків. Одеська комісія оцінюватиме компетенції моряків, які подали заяви, та проводитиме тестування за міжнародно визнаною системою CES 6.0.
Про це повідомляє пресслужба Міністерство інфраструктури України.
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До перезапуску системи кваліфікації моряків в Україні входить зміна складу та функціоналу ДККМ. Це дозволить підвищити якість дипломування та підготовки моряків, забезпечити їх високу компетентність та безпеку в морі. Завдяки новій комісії моряки зможуть отримувати кваліфікаційні документи в Одесі та інших містах України.
Нові правила іспитів та отримання документів
Моряк подає документи на розгляд безпосередньо до Адміністрації судноплавства або до сервісних центрів Моррічсервіс. Перший сервісний центр відкрили в Києві. Там будуть проходити іспити на підтвердження/подовження кваліфікації та видача документів за спрощеною та прозорою процедурою.
Нові члени ДККМ є частиною команди Адміністрації судноплавства. Зміни мають викоренити корупційну складову із проходження моряком іспиту.
Більше про іспит для моряків
Єдиним кваліфікаційним тестом для моряків на підтвердження/подовження кваліфікації є всесвітньо визнаний CES 6.0. Після закінчення тестування моряку видається CES-сертифікат по кожному тесту, який формується програмою автоматично та містить особисті дані та відсоток правильних відповідей — загальний та з кожної теми. Прохідний рівень для успішного складання тесту за будь-яким напрямом становить 70%.
Нагадаємо, в Україні 14 лютого розпочала роботу повністю оновлена і за складом, і за функціоналом Державна кваліфікаційна комісія моряків. Також змінено підхід до процедури проходження іспитів і отримання кваліфікаційних документів.