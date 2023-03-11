В Одесі створили нову державну комісію для дипломування моряків

Нові правила дипломування мають прибрати корупцію

Українська Державна кваліфікаційна комісія моряків (ДККМ) змінила свій склад та почала роботу в Одесі з метою надання кваліфікаційних документів для моряків. Одеська комісія оцінюватиме компетенції моряків, які подали заяви, та проводитиме тестування за міжнародно визнаною системою CES 6.0.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство інфраструктури України.

До перезапуску системи кваліфікації моряків в Україні входить зміна складу та функціоналу ДККМ. Це дозволить підвищити якість дипломування та підготовки моряків, забезпечити їх високу компетентність та безпеку в морі. Завдяки новій комісії моряки зможуть отримувати кваліфікаційні документи в Одесі та інших містах України.

Нові правила іспитів та отримання документів

Моряк подає документи на розгляд безпосередньо до Адміністрації судноплавства або до сервісних центрів Моррічсервіс. Перший сервісний центр відкрили в Києві. Там будуть проходити іспити на підтвердження/подовження кваліфікації та видача документів за спрощеною та прозорою процедурою.

Нові члени ДККМ є частиною команди Адміністрації судноплавства. Зміни мають викоренити корупційну складову із проходження моряком іспиту.

Більше про іспит для моряків

Єдиним кваліфікаційним тестом для моряків на підтвердження/подовження кваліфікації є всесвітньо визнаний CES 6.0. Після закінчення тестування моряку видається CES-сертифікат по кожному тесту, який формується програмою автоматично та містить особисті дані та відсоток правильних відповідей — загальний та з кожної теми. Прохідний рівень для успішного складання тесту за будь-яким напрямом становить 70%.

Нагадаємо, в Україні 14 лютого розпочала роботу повністю оновлена і за складом, і за функціоналом Державна кваліфікаційна комісія моряків. Також змінено підхід до процедури проходження іспитів і отримання кваліфікаційних документів.