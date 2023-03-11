В Одессе создали новую государственную комиссию по дипломированию моряков

Новые правила дипломирования должны убрать коррупцию

Украинская Государственная квалификационная комиссия моряков (ГККМ) изменила свой состав и начала работу в Одессе с целью предоставления квалификационных документов для моряков. Одесская комиссия будет оценивать компетенции подавших заявления моряков и проводить тестирование по международно признанной системе CES 6.0.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В перезапуск системы квалификации моряков в Украине входит изменение состава и функционала ГККМ. Это позволит повысить качество дипломирования и подготовки моряков, обеспечить их высокую компетентность и безопасность в море. Благодаря новой комиссии, моряки смогут получать квалификационные документы в Одессе и других городах Украины.

Новые правила экзаменов и получение документов

Моряк подает документы на рассмотрение непосредственно в Администрацию судоходства или в сервисные центры Морричсервис. Первый сервисный центр был открыт в Киеве. Там будут проходить экзамены на подтверждение/продление квалификации и выдача документов по упрощенной процедуре.

Новые члены ГККМ являются частью команды Администрации судоходства. Изменения должны искоренить коррупционную составляющую по прохождению моряком экзамена.

Больше об экзамене для моряков

Единственным квалификационным тестом для моряков для подтверждения/удлинения квалификации является всемирно признанный CES 6.0. После тестирования моряку выдается CES-сертификат по каждому тесту, который формируется программой автоматически и содержит личные данные и процент правильных ответов — общий и по каждой теме. Проходной уровень для успешной сдачи теста по любому направлению составляет 70%.

Напомним, в Украине 14 февраля начала работу полностью обновленная и по составу, и по функционалу Государственная квалификационная комиссия моряков. Также изменен подход к процедуре прохождения экзаменов и получения квалификационных документов.