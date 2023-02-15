Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Дипломування моряків: з’явились нові правила іспитів та отримання документів arrow

Дипломування моряків: з’явились нові правила іспитів та отримання документів

15 лютого 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
З'явились нові правила іспитів та отримання документів для моряків
Далі планується цифровізація послуг для моряків
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Україні розпочала роботу повністю оновлена і за складом, і за функціоналом Державна кваліфікаційна комісія моряків. Також змінено підхід до процедури проходження іспитів і отримання кваліфікаційних документів.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Читайте також:

Що змінилось

Моряк подає документи на розгляд безпосередньо до Адміністрації судноплавства або до сервісних центрів Моррічсервіс. Перший сервісний центр відкрили в Києві. Там будуть  проходити іспити на підтвердження/подовження кваліфікації та видача документів за спрощеною та прозорою процедурою.

Нові члени ДККМ є частиною команди Адміністрації судноплавства. Зміни мають викоренити корупційну складову із проходження моряком іспиту.

Більше про іспит для моряків

Єдиним кваліфікаційним тестом для моряків на підтвердження/подовження кваліфікації є всесвітньо визнаний CES 6.0. Після закінчення тестування моряку видається CES-сертифікат по кожному тесту, який формується програмою автоматично та містить особисті дані та відсоток правильних відповідей – загальний та з кожної теми. Прохідний рівень для успішного складання тесту за будь-яким напрямом становить 70%.

"І це тільки перший етап змін. Реформа передбачає повний перехід від старої системи з непрозорими та забюрократизованими процедурами видачі кваліфікаційних документів моряків до міжнародних  стандартів в дипломуванні. Далі — максимальна автоматизація процесів та цифровізація послуг для моряків, що дозволить ліквідувати корупційні ризики через зведення до мінімуму впливу людського фактора", — йдеться в повідомленні. 

Хто має право на виїзд

6 вересня набрала чинності урядова постанова 992 від 2 вересня 2022 року "Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Правила доповнили пунктом, згідно з яким громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років мають право перетинати державний кордон України, якщо вони прямують для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден або для проходження практичної підготовки на суднах.

Покидати країну для роботи можуть три категорії моряків.

  • Курсанти навчальних закладів для практичної підготовки на судні під українським або іноземним прапором.
  • Моряки, що прямують до роботи у складі екіпажів суден, що здійснюють рейси до/з морських портів України. Наразі це стосується лише екіпажів, які залучені в експорті української агропродукції в рамках "зернової ініціативи".
  • Інші українські моряки — найбільша група, яка прямує за кордон для роботи на морських судах, судах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден.

Нагадаємо, шахраї з компанії AW Ship Management пропонують неіснуючі робочі місця на флоті. Але сама махінація пов'язана з проханням зв'язатися з імміграційною службою Великої Британії для подання заяви на отримання номера соціального страхування, а за це потрібно заплатити.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

16:33 У Києві четверо виховательок дитячого садочка катували дітей

16:30 Одеська міськрада ледь не придбала генератори на півтора мільйона дорожче

Ексклюзив

16:16 В Херсоні залишаються 60 тисяч людей, місто обстрілюють щогодини: ситуація за добу

16:15 "Рішення президента": Резніков заявив, що залишається на посаді міністра оборони

16:14 Ярмоленко відмовився від переїзду до Туреччини: чи можливе повернення до "Динамо"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Провідний хірург із Італії допомагає лікувати поранених у Львові

16:00 Верховний суд унеможливив повернення ПриватБанку колишнім власникам: деталі

15:58 Данія та Нідерланди передумали надавати Україні танки Leopard 2, — Die Welt

15:52 Біллі Айліш взяла інтерв'ю у Лани Дель Рей для відомого глянцю: про що поспілкувалися

15:39 Перейшов на бік ворога: очільнику суду на Харківщині оголосили про підозру

Новина з відео

15:21 У ЗСУ пояснили, що за повітряні кулі запускає росія над Київщиною і з якою метою

Новина з відео

13:36 Обстріл багатоповерхівки у Покровську: відомо про 12 поранених

Новина з відео

13:35 Камалія в Пакистані презентувала свою першу пісню рідною мовою чоловіка та кліп на неї

Новина з відео

12:37 "Потужне загострення": Гайдай назвав найгарячіші точки фронту на Луганщині

Новина з відео

10:26 Шакіра опублікувала відео, в якому натякнула на "вбивство" Жерара Піке та його нової дівчини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

08:40 Гороскоп на 15 лютого: Ракам — слухати інтуїцію, Терезам — знаки долі

Новина з відео

08:20 Стрітення Господнє 2023: дата, традиції та заборони дня

Новина з відео

08:13 Стрітення Господнє 2023: привітання зі святом у віршах, прозі та листівках

Новина з відео

21:57 Зеленський підбив підсумки зустрічі "Рамштайн-9"

Новина з відео

19:54 Netflix опублікував трейлер серіалу "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів": коли дивитися

Ексклюзив

16:16 В Херсоні залишаються 60 тисяч людей, місто обстрілюють щогодини: ситуація за добу

Ексклюзив

09:00 Відправили на смерть: навіщо росіянам Вугледар

08:00 Розслідування щодо збиття рейсу МН17: росію та путіна необхідно притягнути до відповідальності

19:00 Бідність стукає у двері, а діти вмирають за амбіції влади: на що жаліються в росії

Новина з фото

18:31 "Прильоти" є, хати наші горять", — як живе місто Куп'янськ під щоденними обстрілами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00 "Ворог тисне з усіх боків": що відбувається у найгарячішій точці війни на Донбасі

Ексклюзив

09:00 Кредит від МВФ під час війни: не отримати неможливо

Новина з фото

08:00 "Треба все відбудовувати з нуля", — про долю харківського екопарку розповів його засновник

18:30 Чому Україні так сильно потрібні винищувачі F-16

Ексклюзив

18:00 У Польщі погіршилося ставлення до українців: ІПСО від рф, маніпуляція чи правда

Актуальне по темі

None 15 Лютий 16:33

У Києві четверо виховательок дитячого садочка катували дітей

None 15 Лютий 15:28

Одеська міськрада ледь не придбала генератори на півтора мільйона дорожче

None 15 Лютий 16:16

В Херсоні залишаються 60 тисяч людей, місто обстрілюють щогодини: ситуація за добу

None 15 Лютий 16:22

"Рішення президента": Резніков заявив, що залишається на посаді міністра оборони

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB