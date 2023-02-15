З'явились нові правила іспитів та отримання документів для моряків

Дипломування моряків: з’явились нові правила іспитів та отримання документів
В Україні розпочала роботу повністю оновлена і за складом, і за функціоналом Державна кваліфікаційна комісія моряків. Також змінено підхід до процедури проходження іспитів і отримання кваліфікаційних документів.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
-
Одеська міськрада ледь не придбала генератори на півтора мільйона дорожче
-
В Херсоні залишаються 60 тисяч людей, місто обстрілюють щогодини: ситуація за добу
-
"Рішення президента": Резніков заявив, що залишається на посаді міністра оборони
-
Ярмоленко відмовився від переїзду до Туреччини: чи можливе повернення до "Динамо"
-
Провідний хірург із Італії допомагає лікувати поранених у Львові
-
Верховний суд унеможливив повернення ПриватБанку колишнім власникам: деталі
-
Данія та Нідерланди передумали надавати Україні танки Leopard 2, — Die Welt
-
Біллі Айліш взяла інтерв'ю у Лани Дель Рей для відомого глянцю: про що поспілкувалися
-
Перейшов на бік ворога: очільнику суду на Харківщині оголосили про підозру
-
Роман Яремчук проти колишнього клубу: анонс матчу 1/8 ЛЧ "Брюгге" — "Бенфіка"
Що змінилось
Моряк подає документи на розгляд безпосередньо до Адміністрації судноплавства або до сервісних центрів Моррічсервіс. Перший сервісний центр відкрили в Києві. Там будуть проходити іспити на підтвердження/подовження кваліфікації та видача документів за спрощеною та прозорою процедурою.
Нові члени ДККМ є частиною команди Адміністрації судноплавства. Зміни мають викоренити корупційну складову із проходження моряком іспиту.
Більше про іспит для моряків
Єдиним кваліфікаційним тестом для моряків на підтвердження/подовження кваліфікації є всесвітньо визнаний CES 6.0. Після закінчення тестування моряку видається CES-сертифікат по кожному тесту, який формується програмою автоматично та містить особисті дані та відсоток правильних відповідей – загальний та з кожної теми. Прохідний рівень для успішного складання тесту за будь-яким напрямом становить 70%.
"І це тільки перший етап змін. Реформа передбачає повний перехід від старої системи з непрозорими та забюрократизованими процедурами видачі кваліфікаційних документів моряків до міжнародних стандартів в дипломуванні. Далі — максимальна автоматизація процесів та цифровізація послуг для моряків, що дозволить ліквідувати корупційні ризики через зведення до мінімуму впливу людського фактора", — йдеться в повідомленні.
Хто має право на виїзд
6 вересня набрала чинності урядова постанова 992 від 2 вересня 2022 року "Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України".
Правила доповнили пунктом, згідно з яким громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років мають право перетинати державний кордон України, якщо вони прямують для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден або для проходження практичної підготовки на суднах.
Покидати країну для роботи можуть три категорії моряків.
- Курсанти навчальних закладів для практичної підготовки на судні під українським або іноземним прапором.
- Моряки, що прямують до роботи у складі екіпажів суден, що здійснюють рейси до/з морських портів України. Наразі це стосується лише екіпажів, які залучені в експорті української агропродукції в рамках "зернової ініціативи".
- Інші українські моряки — найбільша група, яка прямує за кордон для роботи на морських судах, судах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден.
Нагадаємо, шахраї з компанії AW Ship Management пропонують неіснуючі робочі місця на флоті. Але сама махінація пов'язана з проханням зв'язатися з імміграційною службою Великої Британії для подання заяви на отримання номера соціального страхування, а за це потрібно заплатити.