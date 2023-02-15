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Дипломирование моряков: появились новые правила экзаменов и получение документов

15 февраля 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Появились новые правила экзаменов и получение документов для моряков
Далее планируется цифровизация услуг для моряков
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Украине начала работу полностью обновленная и по составу, и по функционалу Государственная квалификационная комиссия моряков. Также изменен подход к процедуре прохождения экзаменов и получения квалификационных документов.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

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Что изменилось

Моряк подает документы на рассмотрение непосредственно в Администрацию судоходства или в сервисные центры Морричсервис. Первый сервисный центр был открыт в Киеве. Там будут проходить экзамены на подтверждение/продление квалификации и выдача документов по упрощенной процедуре.

Новые члены ГККМ являются частью команды Администрации судоходства. Изменения должны искоренить коррупционную составляющую по прохождению моряком экзамена.

Больше об экзамене для моряков

Единственным квалификационным тестом для моряков для подтверждения/удлинения квалификации является всемирно признанный CES 6.0. После тестирования моряку выдается CES-сертификат по каждому тесту, который формируется программой автоматически и содержит личные данные и процент правильных ответов — общий и по каждой теме. Проходной уровень для успешной сдачи теста по любому направлению составляет 70%.

"И это только первый этап изменений. Реформа предполагает полный переход от старой системы с непрозрачными и забюрократизированными процедурами выдачи квалификационных документов моряков к международным стандартам в дипломировании. Далее — максимальная автоматизация процессов и цифровизация услуг для моряков, что позволит устранить коррупционные риски из-за сведения к минимуму влияния человеческого фактора", — говорится в сообщении.

Кто имеет право на выезд

6 сентября вступило в силу правительственное постановление 992 от 2 сентября 2022 "О внесении изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Правила дополнили пунктом, согласно которому граждане Украины мужского пола от 18 до 60 лет имеют право пересекать государственную границу Украины, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов или для прохождения практической подготовки на судах.

Покидать страну для работы могут три категории моряков.

  • Курсанты учебных заведений для практической подготовки на судне под украинским или иностранным флагом.
  • Моряки, направляющиеся к работе в составе экипажей судов, совершающих рейсы в/из морских портов Украины. Пока это касается только экипажей, привлеченных в экспорте украинской агропродукции в рамках "зерновой инициативы".
  • Другие украинские моряки — самая большая группа, которая следует за границу для работы на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов.

Напомним, мошенники из компании AW Ship Management предлагают несуществующие рабочие места на флоте. Но сама махинация связана с просьбой связаться с иммиграционной службой Великобритании для подачи заявления на получение номера социального страхования, а за это нужно заплатить.

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