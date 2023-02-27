Нові правила іспитів та отримання документів для моряків в Україні

Нові правила діють з 14 лютого

Державна кваліфікаційна комісія моряків (ДККМ) при Адміністрації судноплавства вперше ухвалила рішення про підтвердження професійної компетенції моряка по стажу за прозорою процедурою. Також відбувся перший іспит за оновленою процедурою за допомогою визнаного міжнародною морською спільнотою тесту CES 6.0.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Комісія присутня під час іспиту та після його завершення одразу ознайомлює моряка з результатами. У разі успішного складання, моряк отримує відповідний сертифікат з підписом члена ДККМ. Результати та сертифікат оформлюються автоматично за допомогою системи комп’ютерного тестування, що унеможливлює зовнішній вплив", — йдеться в повідомленні.

Нові правила іспитів та отримання документів

Моряк подає документи на розгляд безпосередньо до Адміністрації судноплавства або до сервісних центрів Моррічсервіс. Перший сервісний центр відкрили в Києві. Там будуть проходити іспити на підтвердження/подовження кваліфікації та видача документів за спрощеною та прозорою процедурою.

Нові члени ДККМ є частиною команди Адміністрації судноплавства. Зміни мають викоренити корупційну складову із проходження моряком іспиту.

Більше про іспит для моряків

Єдиним кваліфікаційним тестом для моряків на підтвердження/подовження кваліфікації є всесвітньо визнаний CES 6.0. Після закінчення тестування моряку видається CES-сертифікат по кожному тесту, який формується програмою автоматично та містить особисті дані та відсоток правильних відповідей — загальний та з кожної теми. Прохідний рівень для успішного складання тесту за будь-яким напрямом становить 70%.

Хто має право на виїзд

6 вересня набрала чинності урядова постанова 992 від 2 вересня 2022 року "Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Правила доповнили пунктом, згідно з яким громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років мають право перетинати державний кордон України, якщо вони прямують для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден або для проходження практичної підготовки на суднах.

Покидати країну для роботи можуть три категорії моряків.

Курсанти навчальних закладів для практичної підготовки на судні під українським або іноземним прапором.

Моряки, що прямують до роботи у складі екіпажів суден, що здійснюють рейси до/з морських портів України. Наразі це стосується лише екіпажів, які залучені в експорті української агропродукції в рамках "зернової ініціативи".

Інші українські моряки — найбільша група, яка прямує за кордон для роботи на морських судах, судах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден.

Нагадаємо, шахраї з компанії AW Ship Management пропонують неіснуючі робочі місця на флоті. Але сама махінація пов'язана з проханням зв'язатися з імміграційною службою Великої Британії для подання заяви на отримання номера соціального страхування, а за це потрібно заплатити.