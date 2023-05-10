Почти две тысячи моряков получили документы по новой системе

Моряки на палубе корабля в Одесском порту. Фото: Александр Шепелев / УНИАН

По новой прозрачной системе дипломирования моряки получили более 2000 квалификационных документов. В декабре 2022 года была запущена полная перестройка системы и ее диджитализация. Подход к процедуре прохождения экзаменов и получения квалификационных документов был изменен. Теперь эти процессы проходят по упрощенной процедуре в соответствии с международными требованиями.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Все моряки сдают единый квалификационный тест CES 6.0 для подтверждения или продления квалификации. Результаты экзамена оформляются автоматически с помощью системы компьютерного тестирования, что делает невозможным внешнее воздействие.

Более 1000 моряков получили решение Государственной квалификационной комиссии моряков о выдаче квалификационных документов. В результате Администрация судоходства выдала более 1800 документов.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры планирует максимально оцифровать государственные услуги и минимизировать коррупционные риски. Следующий шаг — запуск услуг для моряков через портал "Дія".

Для получения квалификационных документов моряки могут обратиться в Администрацию судоходства или Морричсервис в установленном порядке. Государственная квалификационная комиссия моряков работает в Киеве и Одессе. О новых правилах экзаменов и получении документов — читайте в материале.