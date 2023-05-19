Виїзд моряків за кордон у 2023: які є варіанти

Кораблі у Чорному морі. Фото: Новини.LIVE

Ситуація з виїздом українських моряків за кордон залишається досить складною. Навіть наявність усіх необхідних документів не гарантує отримання відповідного дозволу. Тисячі одеситів все ще чекають дозволу на виїзд і стукатимуть у зачинені двері. Чи є вихід із ситуації?

Про проблеми, з якими сьогодні мають справу одеські моряки та нововведеннями у цій галузі, журналісти Новини.LIVE поговорили з головою громадської організації "Українське об'єднання моряків" Христиною Король.

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— Почнемо, мабуть, із кримінальної справи: вас звинуватили в організації незаконного перетину кордону моряками. За рішенням суду ви мали виплатити штраф у розмірі 425 тис. гривень. Коли вас тільки затримали ви, обіцяли розповісти подробиці цієї справи. Що саме вам пред'являли?

— 14 грудня 2022 року СБУ провела обшуки у мене вдома, в офісному приміщенні. Пізніше з'ясувалося, що кримінальну справу відкрили ще у серпні 2022 року. Була людина, яка приходила до нашого офісу і провокувала мене на те, щоб розв'язати питання про здачу ces-тесту. Після цього цей моряк вступив до нашої організації й близько 5 разів намагався дати хабар, розв'язуючи свої проблеми. Я одразу відповіла, що це неможливо, бо ми два роки боремося за впровадження міжнародного тестування і намагаємося подолати будь-які махінації в цій сфері.

Згодом цей чоловік знову прийшов до офісу і сказав, що має великі проблеми безпосередньо із виїздом за кордон. Просив допомогти вирішити їх, бо наша ГО займається захистом прав моряків. Ми дійсно виступаємо за це, але лише законним шляхом. Про що неодноразово я говорила.

Втім СБУ все-таки відкрила кримінальне провадження за статтею отримання хабаря посадовою особою. Але так, як доказів за цією справою не було, вони вирішили відкрити нове кримінальне провадження за 332 статтею ККУ. Згодом стало зрозуміло, що до мого затримання причетна одна і та ж особа-моряк, який ще у серпні провокував мене на незаконні дії.

Христина Король про кримінальну справу. Фото: Новини.LIVE

— Буквально перед затриманням ви вели досить активну діяльність на підтримку моряків. На вашу думку, чи є взаємозв'язок між цими подіями?

— Я можу висловити лише свою особисту думку. Вважаю, що затримання пов'язано із моєю активною громадською діяльністю та позицією щодо захисту прав моряків. Це спроба дискредитувати мене в очах морської спільноти.

Христина Король про арешт. Фото: Новини.LIVE

— Чи вдалося їм досягти цієї мети?

— Наразі я спілкуюся із сім'ями багатьох моряків і вважаю, що ніяким чином затримання не вплинуло. Багато хейту дійсно є з боку ботів, які пишуть, що я продавала морські документи. Але на моє прохання надати конкретні прізвища, кому саме я їх продавала — ніхто нічого надати не міг. До того ж усі моряки, які були на наших акціях та інших заходах — це реальні люди, які вийшли захистити права морської спільноти.

Декотрі ЗМІ перекрутили інформацію і подали її так, що начебто там були проплачені тітушки. Але хочу наголосити, що всі наші заходи профінансовані моряками й гроші пішли на те, щоб оформити банери та плакати. І проводилися вони лише за нашою ініціативою.

Ми завжди виступали за прозору систему дипломування, відстоювали права українських моряків, коли почалися проблеми із Постановою 992. Ми виступаємо за те, щоб все було на законному рівні. Ніякої зацікавленості у побудові якоїсь нової корупційної схеми, особисто у мене чи у нашої організації або у моряків, не виникало.

Христина Король про цілі ГО. Фото: Новини.LIVE

— Що стосується моряків сьогодні, чи вирішилася проблема щодо виїзду за кордон?

— На жаль, досі це питання не вирішено, хоча на державному рівні кажуть, що все працює. Я бачу, що не можуть виїхати моряки із південного регіону і як мені відомо, не діють правила прийняті Постановою 992. Втім, у нас є Постанова Кабміну 1499, яка дає змогу прозоро отримувати законним шляхом морські документи. Наразі напрацьовується дистанційний варіант отримання таких документів через додаток "Дія". Сьогодні моряки ще змушені отримувати документи особисто через ДП "Моррічсервіс".

Якби у нас працювала Постанова 992, то моряки могли б спокійно приїздити до України отримувати законним шляхом свої документи та виїжджати на роботу за кордон, звідки б надалі ввозили до України валюту і підіймали нашу економіку.

Христина Король про виїзд моряків за кордон. Фото: Новини.LIVE

— Ви зверталися і до Міністерства оборони, і до Президента з проханням розібратися з проблемою виїзду моряків із південного регіону. Які відповіді? Чи можна вирішити взагалі цю проблему?

— Спочатку була прийнята Постанова 992, потім був розроблений алгоритм. Але попри такі нововведення військкомати не діють відповідно до них. По суті, усі законні основи для виїзду є, але вони їх саботують.

Я розумію, що в Україні нині напружена ситуація, але вважаю, що моряки принесли б користь, якби працювали. Тим паче, що більшість із них добровільно пішли до ЗСУ.

Христина Король про проблеми українських моряків. Фото: Новини.LIVE

— Загалом якщо говорити про проблеми українських моряків, які із них ще досі не вирішені? З чим вони мають справу, коли готуються іти в рейс, окрім виїзду?

— Після прийняття Постанови 1499 в українських моряків з'явилася можливість отримувати свої морські документи законним шляхом. До прикладу, ще пів року тому вони могли отримати документи лише через хабар у розмірі 6-7 тисяч доларів. Сьогодні можна прийти до Моррічсервісу або звернутися до морської адміністрації й там отримати свій робочий диплом, підтвердження до нього чи присвоїти кваліфікацію.

Христина Король про дію Постанови 1499. Фото: Новини.LIVE

— У лютому державна кваліфікаційна комісія моряків при Адміністрації судноплавства вперше ухвалила рішення про підтвердження професійної компетенції моряка за стажем та прозорою процедурою. Трохи детальніше про неї і як ви загалом її оцінюєте?

— Мені б хотілося висловити подяку новому главі морської адміністрації, бо він перший, хто зробив все можливе і неможливе для того, щоб український моряк міг отримати документи без хабарів, завдяки Постанові 1499. Ми протягом року намагалися донести законотворцям, що це потрібно зробити якнайшвидше, бо інакше будуть проблеми в українських моряків у міжнародних компаніях.

Але є ще один момент, наразі чимало моряків скаржаться, що не можуть отримати свої робочі документи дистанційно. З нашої сторони ще 3 роки тому була пропозиція згенерувати кабінет моряка через Дію і зараз триває робота. Яка допоможе запровадити цей сервіс.

Христина Король про "Кабінет моряка". Фото: Новини.LIVE

— Хотілося б детально зупинитися на отриманні сертифікатів моряками. Як це було раніше та яка процедура сьогодні. Що змінилося та наскільки легше стало отримувати необхідні документи.

— До прийняття Постанови 1499 Кабміну, у моряків був один шлях отримання документів через незаконний додаток "Кабінет моряка". Він не мав жодного нормативно-правового документа, який був би затверджений на законному рівні. А все через те, що "Кабінет моряка" повністю функціонував через посередників — агентів. Як результат, моряк, щоб підтвердити свій стаж, повинен був чекати від 3 місяців до пів року. Це ж стосувалося отримання і всіх інших документів.

Наразі, якщо брати до прикладу, старшого механіка, то він бере свої наявні документи, віддає їх до Моррічсервісу, сплачує 1650 грн і через тиждень він отримує всі документи. А раніше це було 4-7 тисяч доларів.

Христина Король про сертифікацію для моряків. Фото: Новини.LIVE

— За останні кілька років все що пов'язане з моряками їхньою сертифікацією та відходами в рейс обросло скандалами. Більшість з яких пов'язана з хабарями. На вашу думку, чи вдасться перемогти корупцію в даному сегменті та що для цього потрібно зробити?

— Після ряду нововведень на законодавчому рівні, можна говорити про те, що на 99 % сьогодні корупція подолана. Представники нашої ГО з першого дня ставили за мету відійти від людського фактора в ДКК (державна кваліфікаційна комісія при Морській інспекції з підготовки та дипломування моряків), впровадження міжнародного ces-тестування, який не буде коригуватися у ручному режимі, а також підтвердження за стажем і "Кабінет моряка" в Дії. Усі ці пункти вдалося впровадити. Як результат незаконні схеми було зруйновано.

Вважаю, що особиста заслуга наших українських моряків, урядовців, депутатів, які боролися зі старою системою та допомогли побудувати прозовий механізм отримання документів. Це приклад для всіх українців, що подолати корупцію в Україні дійсно можна.