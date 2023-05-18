Про що говорять на одеському "Привозі"

Одеський ринок "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Попри війну, життя на одеському "Привозі" вирує. Люди роблять закупи: м’ясо, риба, овочі, фрукти, молочка — всього вдосталь. Ціни на деякі сезонні продукти зростають, а на деякі — навпаки знижуються. Переважна більшість із них вітчизняного виробництва. Втім є й такі, що привезені з-за кордону.

Журналісти Новини.LIVE побували на "Привозі" та підготували актуальний зріз цін на основні групи продовольчих товарів, а також дізнались про що говорять на головному ринку Одеси.

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Ціни на овочі

З початку весни найпопулярнішою групою продовольчих товарів заливаються овочі та фрукти. Радує той факт, що ціни на них практично не зросли порівняно із минулим місяцем, а на декотрі навіть почали знижуватися. Пов’язано це із тим, що більшість із них українського виробництва та вирощені у теплицях Одеської області.

Ціни на овочі. Фото: Новини.LIVE

Огірки: 100-120 грн

Помідори: 125-136 грн

Горох: 250 грн, щодня ціна зменшується

Картопля молода: 60-80 грн, чищена — 120 грн

Перець: 130 грн

Салат: 25 грн

Кабачки: 80 грн

Броколі: 135 грн

Часник: 120 грн

Продавчиня Валентина розповідає, що нині більшість фруктів, зокрема цитрусових, привезені із Туреччини. Відповідно, і ціна на них тримається.

Продавчиня Валентина. Фото: Новини.LIVE

"Цієї зими та й зараз імпорт цитрусових із-за кордону дуже виручає. У нас залишилися наші покупці, яких сьогодні й так обмаль. Через війну чимало одеситів виїхали з міста, відповідно, й купувати нема кому, але завдяки тому, що ми збільшили асортимент овочів та фруктів, їх кількість не суттєво зменшилася", — розповідає Валентина.

Соковита полуниця. Фото: Новини.LIVE

Ціни на фрукти

Полуниця: 250 грн (з Одеської області)

Лохина: 600 грн (закордонна)

Грейпфрут: 60 грн

Апельсин: 70 грн

Гранат: 200 грн

Груша: 100 грн

Виноград: 200 грн

Авокадо: 30 грн

Лимон: 70 грн

Ківі: 120 грн

Банан: 65-70 грн

Ціна на рибу

Вражає різноманіттям вибору і рибний ряд. Попри заборону вилову деяких видів живих біоресурсів, тут завжди можна знайти щось на власний смак та гаманець.

Продавчиня Надія пропонує одеситам рибу на вибір. Фото: Новини.LIVE

"Одесити дуже полюбляють як малосольну рибку, так і живу. Зараз багато купують тюльки, із якої жарять рибні відбивні. Це найпростіший рецепт, а головне, що буквально за 15 хвилин господиня може приготувати смачну, поживну страву", — розповідає продавчиня риби Надія.

Тюлька: 95-100 грн

Дунайка: 120-130 грн

Скумбрія: 160 грн

Оселедець: 160 грн

Сом: 180 грн

Карп річний: 150 грн.

Товстолоб: 80-90 грн

Судак: 250 грн

Пеленгас: 150 грн

Карась: 60 грн

Рибний ряд. Фото: Новини.LIVE

Одесит Микола дуже полюбляє рибалку. Для цього спеціально їздить на озера та лимани області, де полюбляє проводити час на природі.

Одесит Микола про приготування риби. Фото: Новини.LIVE

"Я сьогодні прийшов на базар, щоб придбати оселедець. Планую приготувати картоплю, а до неї й смачненьку малосольну рибку, свіжі помідори та зелень. Напевне, в цей час нічого смачнішого для мене і нема", — поділився своїми думками Микола.

Вартість м’яса

У м’ясному корпусі людей не менше. Тут від різноманіття продуктових ароматів не можливо встояти. Господині поспішають придбати найнеобхідніше, аби приготувати щось смачне на вихідні та зустрітися із родичами та друзями за обіднім столом.

Світлана — продавчиня м'яса. Фото: Новини.LIVE

"От буквально кілька хвилин тому приходила жіночка, купила 5 кілограмів телятини. Каже, що планують на вихідних приготувати смажене на вогні м’ясо. Але таких покупців не дуже багато. Переважно одесити купують небагато телятини для приготування котлет, супів тощо", — ділиться продавчиня Світлана.

Ціни на телятину

Задня частина: 200-220 грн

Лопатка: 200 грн

Шия: 170 грн

Галяжка: 160 грн

Грудина: 130 грн

Печінка: 150 грн

М'ясо телятини. Фото: Новини.LIVE

Приємним бонусом для покупців стала ціна на свинину, яка порівняно із минулим місяців зменшилася на кілька десятків гривень.

М'ясо свинини. Фото: Новини.LIVE

Задня частина: 175 грн

Лопатка: 160 грн

Сало: 100-120 грн

Підчеревок: 140-150 грн

Біток: 190 грн

Вирізка: 220 грн

Шия: 220 грн

Ребра: 175 грн

Серце: 85 грн

Що стосується цін, то за інформацією Державної служби статистики, станом на березень 2023 продукти в Україні коштували на 26,5% дорожче, ніж у березні минулого року. Найбільше зросла вартість яєць (79,8%), фруктів (44,9%), овочів (38,3%), риби та продуктів із неї (37,2%), а також цукру (23,5%).

Ковбасний відділ м'ясного корпусу. Фото: Новини.LIVE

Ну а якщо говорити про молочну продукцію, то на "Привозі" її достатньо. Тут можна придбати молоко, сметану або бринзу безпосередньо від виробників цієї продукції.

Продавчиня Марина. Фото: Новини.LIVE

"Вдома я готую смачний салат із сиром фета та овочами. Для того потрібна зелень, помідори, огірки, червона цибуля, оливкова олія, можна ще й кунжут додати. Сир нарізаю невеличкими шматочками, перемішую все це з овочами, додаю сіль, перець — на смак. І за 10 хвилин салат готовий", — ділиться рецептом Марина.

Ціни на молочні вироби

Бринза коров’яча: 150 грн

Овеча бринза: 180 грн

Бочкова бринза: 200 грн

М'який сир: від 50 грн

Сметана: від 50 грн

Молоко: від 30 грн

Молочний корпус. Фото: Новини.LIVE

Загалом "Привоз" як завжди галасливий і колоритний. Головна тема для обговорення — це нинішні ціни, які все ж таки за рік війни зросли. Ну і традиційно, тут кожен продавець готовий розказати, що і як краще приготувати, аби було смачно, ситно і швидко.

Одесити на ринку "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Одеська добродушність головного ринку міста теж нікуди не поділася: кожен продавець обов'язково дасть скуштувати свій товар. Крім того, на "Привоз" можна сходити не лише за продуктами на тиждень, а й для того, щоб розвіятись. Тільки тут "боги маркетингу", вони ж місцеві продавці, зможуть підняти вам настрій та обов'язково відпустять додому з повними руками.