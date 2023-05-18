Про що говорять на одеському "Привозі"

Розмови одеського "Привозу": ціни на продукти
Попри війну, життя на одеському "Привозі" вирує. Люди роблять закупи: м’ясо, риба, овочі, фрукти, молочка — всього вдосталь. Ціни на деякі сезонні продукти зростають, а на деякі — навпаки знижуються. Переважна більшість із них вітчизняного виробництва. Втім є й такі, що привезені з-за кордону.
Журналісти Новини.LIVE побували на "Привозі" та підготували актуальний зріз цін на основні групи продовольчих товарів, а також дізнались про що говорять на головному ринку Одеси.
Ціни на овочі
З початку весни найпопулярнішою групою продовольчих товарів заливаються овочі та фрукти. Радує той факт, що ціни на них практично не зросли порівняно із минулим місяцем, а на декотрі навіть почали знижуватися. Пов’язано це із тим, що більшість із них українського виробництва та вирощені у теплицях Одеської області.
- Огірки: 100-120 грн
- Помідори: 125-136 грн
- Горох: 250 грн, щодня ціна зменшується
- Картопля молода: 60-80 грн, чищена — 120 грн
- Перець: 130 грн
- Салат: 25 грн
- Кабачки: 80 грн
- Броколі: 135 грн
- Часник: 120 грн
Продавчиня Валентина розповідає, що нині більшість фруктів, зокрема цитрусових, привезені із Туреччини. Відповідно, і ціна на них тримається.
"Цієї зими та й зараз імпорт цитрусових із-за кордону дуже виручає. У нас залишилися наші покупці, яких сьогодні й так обмаль. Через війну чимало одеситів виїхали з міста, відповідно, й купувати нема кому, але завдяки тому, що ми збільшили асортимент овочів та фруктів, їх кількість не суттєво зменшилася", — розповідає Валентина.
Ціни на фрукти
- Полуниця: 250 грн (з Одеської області)
- Лохина: 600 грн (закордонна)
- Грейпфрут: 60 грн
- Апельсин: 70 грн
- Гранат: 200 грн
- Груша: 100 грн
- Виноград: 200 грн
- Авокадо: 30 грн
- Лимон: 70 грн
- Ківі: 120 грн
- Банан: 65-70 грн
Ціна на рибу
Вражає різноманіттям вибору і рибний ряд. Попри заборону вилову деяких видів живих біоресурсів, тут завжди можна знайти щось на власний смак та гаманець.
"Одесити дуже полюбляють як малосольну рибку, так і живу. Зараз багато купують тюльки, із якої жарять рибні відбивні. Це найпростіший рецепт, а головне, що буквально за 15 хвилин господиня може приготувати смачну, поживну страву", — розповідає продавчиня риби Надія.
- Тюлька: 95-100 грн
- Дунайка: 120-130 грн
- Скумбрія: 160 грн
- Оселедець: 160 грн
- Сом: 180 грн
- Карп річний: 150 грн.
- Товстолоб: 80-90 грн
- Судак: 250 грн
- Пеленгас: 150 грн
- Карась: 60 грн
Одесит Микола дуже полюбляє рибалку. Для цього спеціально їздить на озера та лимани області, де полюбляє проводити час на природі.
"Я сьогодні прийшов на базар, щоб придбати оселедець. Планую приготувати картоплю, а до неї й смачненьку малосольну рибку, свіжі помідори та зелень. Напевне, в цей час нічого смачнішого для мене і нема", — поділився своїми думками Микола.
Вартість м’яса
У м’ясному корпусі людей не менше. Тут від різноманіття продуктових ароматів не можливо встояти. Господині поспішають придбати найнеобхідніше, аби приготувати щось смачне на вихідні та зустрітися із родичами та друзями за обіднім столом.
"От буквально кілька хвилин тому приходила жіночка, купила 5 кілограмів телятини. Каже, що планують на вихідних приготувати смажене на вогні м’ясо. Але таких покупців не дуже багато. Переважно одесити купують небагато телятини для приготування котлет, супів тощо", — ділиться продавчиня Світлана.
Ціни на телятину
- Задня частина: 200-220 грн
- Лопатка: 200 грн
- Шия: 170 грн
- Галяжка: 160 грн
- Грудина: 130 грн
- Печінка: 150 грн
Приємним бонусом для покупців стала ціна на свинину, яка порівняно із минулим місяців зменшилася на кілька десятків гривень.
- Задня частина: 175 грн
- Лопатка: 160 грн
- Сало: 100-120 грн
- Підчеревок: 140-150 грн
- Біток: 190 грн
- Вирізка: 220 грн
- Шия: 220 грн
- Ребра: 175 грн
- Серце: 85 грн
Що стосується цін, то за інформацією Державної служби статистики, станом на березень 2023 продукти в Україні коштували на 26,5% дорожче, ніж у березні минулого року. Найбільше зросла вартість яєць (79,8%), фруктів (44,9%), овочів (38,3%), риби та продуктів із неї (37,2%), а також цукру (23,5%).
Ну а якщо говорити про молочну продукцію, то на "Привозі" її достатньо. Тут можна придбати молоко, сметану або бринзу безпосередньо від виробників цієї продукції.
"Вдома я готую смачний салат із сиром фета та овочами. Для того потрібна зелень, помідори, огірки, червона цибуля, оливкова олія, можна ще й кунжут додати. Сир нарізаю невеличкими шматочками, перемішую все це з овочами, додаю сіль, перець — на смак. І за 10 хвилин салат готовий", — ділиться рецептом Марина.
Ціни на молочні вироби
- Бринза коров’яча: 150 грн
- Овеча бринза: 180 грн
- Бочкова бринза: 200 грн
- М'який сир: від 50 грн
- Сметана: від 50 грн
- Молоко: від 30 грн
Загалом "Привоз" як завжди галасливий і колоритний. Головна тема для обговорення — це нинішні ціни, які все ж таки за рік війни зросли. Ну і традиційно, тут кожен продавець готовий розказати, що і як краще приготувати, аби було смачно, ситно і швидко.
Одеська добродушність головного ринку міста теж нікуди не поділася: кожен продавець обов'язково дасть скуштувати свій товар. Крім того, на "Привоз" можна сходити не лише за продуктами на тиждень, а й для того, щоб розвіятись. Тільки тут "боги маркетингу", вони ж місцеві продавці, зможуть підняти вам настрій та обов'язково відпустять додому з повними руками.