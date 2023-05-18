Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Разговоры одесского "Привоза": цены на продукты arrow

Разговоры одесского "Привоза": цены на продукты

18 мая 2023 09:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
О чем говорят на одесском "Привозе"
Одесский рынок "Привоз". Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Несмотря на войну, жизнь на одесском "Привозе" бурлит. Люди делают закупки: мясо, рыба, овощи, фрукты, молочка — всего в изобилии. Цены на некоторые сезонные продукты растут, а на некоторые — наоборот, снижаются. Большинство из них отечественного производства. Впрочем, есть и привезенные из-за границы.

Журналисты Новини.LIVE побывали на "Привозе" и подготовили актуальный срез цен на основные группы продовольственных товаров, а также узнали, о чем говорят на главном рынке Одессы.

Читайте также:

Цены на овощи

С начала весны популярной группой продовольственных товаров остаются овощи и фрукты. Радует тот факт, что цены на них практически не выросли по сравнению с прошлым месяцем, а на некоторые даже начали снижаться. Связано это с тем, что большинство из них украинского производства выращены в теплицах Одесской области.

Цены на овощи. Фото: Новини.LIVE
  • Огурцы: 100-120 грн
  • Помидоры: 125-136 грн
  • Горох: 250 грн, ежедневно цена уменьшается
  • Картофель молодой: 60-80 грн, чищеный — 120 грн
  • Перец: 130 грн
  • Салат: 25 грн
  • Кабачки: 80 грн
  • Брокколи: 135 грн
  • Чеснок: 120 грн

Продавщица Валентина рассказывает, что сейчас большинство фруктов, в частности цитрусовых, привезены из Турции. Соответственно, и цена на них держится.

Продавец Валентина. Фото: Новини.LIVE

"Этой зимой, да и сейчас, импорт цитрусовых из-за границы очень выручает. У нас остались наши покупатели, которых сегодня и так мало. Многие одесситы выехали из города, соответственно, и покупать некому, но благодаря тому, что мы увеличили ассортимент овощей и фруктов, их количество не существенно уменьшилось", — рассказывает Валентина.

Сочная клубника. Фото: Новини.LIVE

Цены на фрукты

  • Клубника: 250 грн (из Одесской области)
  • Голубика: 600 грн (заграничная)
  • Грейпфрут: 60 грн
  • Апельсин: 70 грн
  • Гранат: 200 грн
  • Груша: 100 грн
  • Виноград: 200 грн
  • Авокадо: 30 грн
  • Лимон: 70 грн
  • Киви: 120 грн
  • Банан: 65-70 грн

Цена на рыбу

Поражает разнообразием выбора и рыбный ряд. Несмотря на запрет отлова некоторых видов живых биоресурсов, здесь всегда можно найти что-то на собственный вкус и кошелек.

Продавщица Надежда предлагает одесситам рыбу на выбор. Фото: Новини.LIVE

"Одесситы очень любят как малосольную рыбку, так и живую. Сейчас много покупают тюльки, из которой жарят рыбные отбивные. Это самый простой рецепт, а главное, буквально за 15 минут хозяйка может приготовить вкусное, питательное блюдо", — рассказывает продавец рыбы Надежда.

  • Тюлька: 95-100 грн
  • Дунайка: 120-130 грн
  • Скумбрия: 160 грн
  • Сельдь: 160 грн
  • Сом: 180 грн
  • Карп летний: 150 грн.
  • Толстолоб: 80-90 грн
  • Судак: 250 грн
  • Пеленгас: 150 грн
  • Карась: 60 грн
Рыбный ряд. Фото: Новини.LIVE

Одессит Николай очень любит рыбалку. Для этого специально ездит на озера и лиманы области, где любит проводить время на природе.

Одессит Николай о приготовлении рыбы. Фото: Новини.LIVE

"Я сегодня пришел на базар, чтобы приобрести сельдь. Планирую приготовить картошку, а к ней и вкусненькую малосольную рыбку, свежие помидоры и зелень. Наверное, в это время ничего вкуснее для меня и нет", — поделился своими мыслями Николай.

Стоимость мяса

В мясном корпусе людей не меньше. Здесь от разнообразия продуктовых ароматов невозможно устоять. Хозяйки спешат приобрести самое необходимое, чтобы приготовить что-нибудь вкусное на выходные и встретиться с родственниками и друзьями за обеденным столом.

Светлана — продавщица мяса. Фото: Новини.LIVE

"Вот буквально несколько минут назад приходила женщина, купила 5 килограммов телятины. Говорит, что планируют на выходных приготовить жареное на огне мясо. Но таких покупателей не очень много. Преимущественно одесситы покупают немного телятины для приготовления котлет, супов", — делится продавец Светлана.

Цены на телятину

  • Задняя часть: 200-220 грн
  • Лопатка: 200 грн
  • Шея: 170 грн
  • Галяжка: 160 грн
  • Грудина: 130 грн
  • Печень: 150 грн
Мясо телятины. Фото: Новини.LIVE

Приятным бонусом для покупателей стала цена на свинину, которая по сравнению с прошлым месяцем уменьшилась на несколько десятков гривен.

Мясо свинины. Фото: Новини.LIVE
  • Задняя часть: 175 грн
  • Лопатка: 160 грн
  • Сало: 100-120 грн
  • Подчеревок: 140-150 грн
  • Биток: 190 грн
  • Вырезка: 220 грн
  • Шея: 220 грн
  • Ребра: 175 грн
  • Сердце: 85 грн

Что касается цен, то по информации Государственной службы статистики, по состоянию на март 2023 года продукты в Украине стоили на 26,5% дороже, чем в марте прошлого года. Более всего возросла в цене стоимость яиц (79,8%), фруктов (44,9%), овощей (38,3%), рыбы и продуктов из нее (37,2%), а также сахара (23,5%).

Колбасный отдел мясного корпуса. Фото: Новини.LIVE

Ну а если говорить о молочной продукции, то на "Привозе" ее достаточно. Здесь можно купить молоко, сметану или брынзу непосредственно от производителей данной продукции.

Продавец Марина. Фото: Новини.LIVE

"Дома я готовлю вкусный салат с сыром фета и овощами. Для этого нужна зелень, помидоры, огурцы, красный лук, оливковое масло, можно еще и кунжут добавить. Сыр нарезаю небольшими кусочками, перемешиваю все это с овощами, добавляю соль и перец по вкусу. И за 10 минут салат готов", — делится рецептом Марина.

Цены на молочные изделия

  • Брынза коровья: 150 грн
  • Овечья брынза: 180 грн
  • Бочковая брынза: 200 грн
  • Мягкий творог: от 50 грн
  • Сметана: от 50 грн
  • Молоко: от 30 грн
Молочный корпус. Фото: Новини.LIVE

В общем, "Привоз" как обычно шумный и колоритный. Главная тема для обсуждения — это нынешние цены, которые все же за год войны выросли. Ну и традиционно, здесь каждый продавец готов рассказать, что и как лучше приготовить, чтобы было вкусно, сытно и быстро.

Одесситы на рынке "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Одесское добродушие главного рынка города тоже никуда не делось: каждый продавец обязательно даст попробовать свой товар. Кроме того, на "Привоз" можно сходить не только за продуктами, но и для того, чтобы развеяться. Только здесь "боги маркетинга", они же местные продавцы, смогут поднять вам настроение и обязательно отпустят домой с полными руками.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас