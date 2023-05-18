О чем говорят на одесском "Привозе"

Разговоры одесского "Привоза": цены на продукты
Несмотря на войну, жизнь на одесском "Привозе" бурлит. Люди делают закупки: мясо, рыба, овощи, фрукты, молочка — всего в изобилии. Цены на некоторые сезонные продукты растут, а на некоторые — наоборот, снижаются. Большинство из них отечественного производства. Впрочем, есть и привезенные из-за границы.
Журналисты Новини.LIVE побывали на "Привозе" и подготовили актуальный срез цен на основные группы продовольственных товаров, а также узнали, о чем говорят на главном рынке Одессы.
Цены на овощи
С начала весны популярной группой продовольственных товаров остаются овощи и фрукты. Радует тот факт, что цены на них практически не выросли по сравнению с прошлым месяцем, а на некоторые даже начали снижаться. Связано это с тем, что большинство из них украинского производства выращены в теплицах Одесской области.
- Огурцы: 100-120 грн
- Помидоры: 125-136 грн
- Горох: 250 грн, ежедневно цена уменьшается
- Картофель молодой: 60-80 грн, чищеный — 120 грн
- Перец: 130 грн
- Салат: 25 грн
- Кабачки: 80 грн
- Брокколи: 135 грн
- Чеснок: 120 грн
Продавщица Валентина рассказывает, что сейчас большинство фруктов, в частности цитрусовых, привезены из Турции. Соответственно, и цена на них держится.
"Этой зимой, да и сейчас, импорт цитрусовых из-за границы очень выручает. У нас остались наши покупатели, которых сегодня и так мало. Многие одесситы выехали из города, соответственно, и покупать некому, но благодаря тому, что мы увеличили ассортимент овощей и фруктов, их количество не существенно уменьшилось", — рассказывает Валентина.
Цены на фрукты
- Клубника: 250 грн (из Одесской области)
- Голубика: 600 грн (заграничная)
- Грейпфрут: 60 грн
- Апельсин: 70 грн
- Гранат: 200 грн
- Груша: 100 грн
- Виноград: 200 грн
- Авокадо: 30 грн
- Лимон: 70 грн
- Киви: 120 грн
- Банан: 65-70 грн
Цена на рыбу
Поражает разнообразием выбора и рыбный ряд. Несмотря на запрет отлова некоторых видов живых биоресурсов, здесь всегда можно найти что-то на собственный вкус и кошелек.
"Одесситы очень любят как малосольную рыбку, так и живую. Сейчас много покупают тюльки, из которой жарят рыбные отбивные. Это самый простой рецепт, а главное, буквально за 15 минут хозяйка может приготовить вкусное, питательное блюдо", — рассказывает продавец рыбы Надежда.
- Тюлька: 95-100 грн
- Дунайка: 120-130 грн
- Скумбрия: 160 грн
- Сельдь: 160 грн
- Сом: 180 грн
- Карп летний: 150 грн.
- Толстолоб: 80-90 грн
- Судак: 250 грн
- Пеленгас: 150 грн
- Карась: 60 грн
Одессит Николай очень любит рыбалку. Для этого специально ездит на озера и лиманы области, где любит проводить время на природе.
"Я сегодня пришел на базар, чтобы приобрести сельдь. Планирую приготовить картошку, а к ней и вкусненькую малосольную рыбку, свежие помидоры и зелень. Наверное, в это время ничего вкуснее для меня и нет", — поделился своими мыслями Николай.
Стоимость мяса
В мясном корпусе людей не меньше. Здесь от разнообразия продуктовых ароматов невозможно устоять. Хозяйки спешат приобрести самое необходимое, чтобы приготовить что-нибудь вкусное на выходные и встретиться с родственниками и друзьями за обеденным столом.
"Вот буквально несколько минут назад приходила женщина, купила 5 килограммов телятины. Говорит, что планируют на выходных приготовить жареное на огне мясо. Но таких покупателей не очень много. Преимущественно одесситы покупают немного телятины для приготовления котлет, супов", — делится продавец Светлана.
Цены на телятину
- Задняя часть: 200-220 грн
- Лопатка: 200 грн
- Шея: 170 грн
- Галяжка: 160 грн
- Грудина: 130 грн
- Печень: 150 грн
Приятным бонусом для покупателей стала цена на свинину, которая по сравнению с прошлым месяцем уменьшилась на несколько десятков гривен.
- Задняя часть: 175 грн
- Лопатка: 160 грн
- Сало: 100-120 грн
- Подчеревок: 140-150 грн
- Биток: 190 грн
- Вырезка: 220 грн
- Шея: 220 грн
- Ребра: 175 грн
- Сердце: 85 грн
Что касается цен, то по информации Государственной службы статистики, по состоянию на март 2023 года продукты в Украине стоили на 26,5% дороже, чем в марте прошлого года. Более всего возросла в цене стоимость яиц (79,8%), фруктов (44,9%), овощей (38,3%), рыбы и продуктов из нее (37,2%), а также сахара (23,5%).
Ну а если говорить о молочной продукции, то на "Привозе" ее достаточно. Здесь можно купить молоко, сметану или брынзу непосредственно от производителей данной продукции.
"Дома я готовлю вкусный салат с сыром фета и овощами. Для этого нужна зелень, помидоры, огурцы, красный лук, оливковое масло, можно еще и кунжут добавить. Сыр нарезаю небольшими кусочками, перемешиваю все это с овощами, добавляю соль и перец по вкусу. И за 10 минут салат готов", — делится рецептом Марина.
Цены на молочные изделия
- Брынза коровья: 150 грн
- Овечья брынза: 180 грн
- Бочковая брынза: 200 грн
- Мягкий творог: от 50 грн
- Сметана: от 50 грн
- Молоко: от 30 грн
В общем, "Привоз" как обычно шумный и колоритный. Главная тема для обсуждения — это нынешние цены, которые все же за год войны выросли. Ну и традиционно, здесь каждый продавец готов рассказать, что и как лучше приготовить, чтобы было вкусно, сытно и быстро.
Одесское добродушие главного рынка города тоже никуда не делось: каждый продавец обязательно даст попробовать свой товар. Кроме того, на "Привоз" можно сходить не только за продуктами, но и для того, чтобы развеяться. Только здесь "боги маркетинга", они же местные продавцы, смогут поднять вам настроение и обязательно отпустят домой с полными руками.