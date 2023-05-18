О чем говорят на одесском "Привозе"

Одесский рынок "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Несмотря на войну, жизнь на одесском "Привозе" бурлит. Люди делают закупки: мясо, рыба, овощи, фрукты, молочка — всего в изобилии. Цены на некоторые сезонные продукты растут, а на некоторые — наоборот, снижаются. Большинство из них отечественного производства. Впрочем, есть и привезенные из-за границы.

Журналисты Новини.LIVE побывали на "Привозе" и подготовили актуальный срез цен на основные группы продовольственных товаров, а также узнали, о чем говорят на главном рынке Одессы.

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Цены на овощи

С начала весны популярной группой продовольственных товаров остаются овощи и фрукты. Радует тот факт, что цены на них практически не выросли по сравнению с прошлым месяцем, а на некоторые даже начали снижаться. Связано это с тем, что большинство из них украинского производства выращены в теплицах Одесской области.

Цены на овощи. Фото: Новини.LIVE

Огурцы: 100-120 грн

Помидоры: 125-136 грн

Горох: 250 грн, ежедневно цена уменьшается

Картофель молодой: 60-80 грн, чищеный — 120 грн

Перец: 130 грн

Салат: 25 грн

Кабачки: 80 грн

Брокколи: 135 грн

Чеснок: 120 грн

Продавщица Валентина рассказывает, что сейчас большинство фруктов, в частности цитрусовых, привезены из Турции. Соответственно, и цена на них держится.

Продавец Валентина. Фото: Новини.LIVE

"Этой зимой, да и сейчас, импорт цитрусовых из-за границы очень выручает. У нас остались наши покупатели, которых сегодня и так мало. Многие одесситы выехали из города, соответственно, и покупать некому, но благодаря тому, что мы увеличили ассортимент овощей и фруктов, их количество не существенно уменьшилось", — рассказывает Валентина.

Сочная клубника. Фото: Новини.LIVE

Цены на фрукты

Клубника: 250 грн (из Одесской области)

Голубика: 600 грн (заграничная)

Грейпфрут: 60 грн

Апельсин: 70 грн

Гранат: 200 грн

Груша: 100 грн

Виноград: 200 грн

Авокадо: 30 грн

Лимон: 70 грн

Киви: 120 грн

Банан: 65-70 грн

Цена на рыбу

Поражает разнообразием выбора и рыбный ряд. Несмотря на запрет отлова некоторых видов живых биоресурсов, здесь всегда можно найти что-то на собственный вкус и кошелек.

Продавщица Надежда предлагает одесситам рыбу на выбор. Фото: Новини.LIVE

"Одесситы очень любят как малосольную рыбку, так и живую. Сейчас много покупают тюльки, из которой жарят рыбные отбивные. Это самый простой рецепт, а главное, буквально за 15 минут хозяйка может приготовить вкусное, питательное блюдо", — рассказывает продавец рыбы Надежда.

Тюлька: 95-100 грн

Дунайка: 120-130 грн

Скумбрия: 160 грн

Сельдь: 160 грн

Сом: 180 грн

Карп летний: 150 грн.

Толстолоб: 80-90 грн

Судак: 250 грн

Пеленгас: 150 грн

Карась: 60 грн

Рыбный ряд. Фото: Новини.LIVE

Одессит Николай очень любит рыбалку. Для этого специально ездит на озера и лиманы области, где любит проводить время на природе.

Одессит Николай о приготовлении рыбы. Фото: Новини.LIVE

"Я сегодня пришел на базар, чтобы приобрести сельдь. Планирую приготовить картошку, а к ней и вкусненькую малосольную рыбку, свежие помидоры и зелень. Наверное, в это время ничего вкуснее для меня и нет", — поделился своими мыслями Николай.

Стоимость мяса

В мясном корпусе людей не меньше. Здесь от разнообразия продуктовых ароматов невозможно устоять. Хозяйки спешат приобрести самое необходимое, чтобы приготовить что-нибудь вкусное на выходные и встретиться с родственниками и друзьями за обеденным столом.

Светлана — продавщица мяса. Фото: Новини.LIVE

"Вот буквально несколько минут назад приходила женщина, купила 5 килограммов телятины. Говорит, что планируют на выходных приготовить жареное на огне мясо. Но таких покупателей не очень много. Преимущественно одесситы покупают немного телятины для приготовления котлет, супов", — делится продавец Светлана.

Цены на телятину

Задняя часть: 200-220 грн

Лопатка: 200 грн

Шея: 170 грн

Галяжка: 160 грн

Грудина: 130 грн

Печень: 150 грн

Мясо телятины. Фото: Новини.LIVE

Приятным бонусом для покупателей стала цена на свинину, которая по сравнению с прошлым месяцем уменьшилась на несколько десятков гривен.

Мясо свинины. Фото: Новини.LIVE

Задняя часть: 175 грн

Лопатка: 160 грн

Сало: 100-120 грн

Подчеревок: 140-150 грн

Биток: 190 грн

Вырезка: 220 грн

Шея: 220 грн

Ребра: 175 грн

Сердце: 85 грн

Что касается цен, то по информации Государственной службы статистики, по состоянию на март 2023 года продукты в Украине стоили на 26,5% дороже, чем в марте прошлого года. Более всего возросла в цене стоимость яиц (79,8%), фруктов (44,9%), овощей (38,3%), рыбы и продуктов из нее (37,2%), а также сахара (23,5%).

Колбасный отдел мясного корпуса. Фото: Новини.LIVE

Ну а если говорить о молочной продукции, то на "Привозе" ее достаточно. Здесь можно купить молоко, сметану или брынзу непосредственно от производителей данной продукции.

Продавец Марина. Фото: Новини.LIVE

"Дома я готовлю вкусный салат с сыром фета и овощами. Для этого нужна зелень, помидоры, огурцы, красный лук, оливковое масло, можно еще и кунжут добавить. Сыр нарезаю небольшими кусочками, перемешиваю все это с овощами, добавляю соль и перец по вкусу. И за 10 минут салат готов", — делится рецептом Марина.

Цены на молочные изделия

Брынза коровья: 150 грн

Овечья брынза: 180 грн

Бочковая брынза: 200 грн

Мягкий творог: от 50 грн

Сметана: от 50 грн

Молоко: от 30 грн

Молочный корпус. Фото: Новини.LIVE

В общем, "Привоз" как обычно шумный и колоритный. Главная тема для обсуждения — это нынешние цены, которые все же за год войны выросли. Ну и традиционно, здесь каждый продавец готов рассказать, что и как лучше приготовить, чтобы было вкусно, сытно и быстро.

Одесситы на рынке "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Одесское добродушие главного рынка города тоже никуда не делось: каждый продавец обязательно даст попробовать свой товар. Кроме того, на "Привоз" можно сходить не только за продуктами, но и для того, чтобы развеяться. Только здесь "боги маркетинга", они же местные продавцы, смогут поднять вам настроение и обязательно отпустят домой с полными руками.