Скільки грошей планують витратити одесити на великодній стіл

Вартість великоднього кошика зросла

До Великодня трохи більше ніж тиждень, а українці вже розпочали підготовку до свята та скуповують їства. Цього разу , за підрахунками експертів, великодній кошик із традиційним набором продуктів на сім'ю з чотирьох осіб коштуватиме близько 1209 грн, що на 24,4% дорожче, ніж торік.

Журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, як вони відзначатимуть Великдень, що готуватимуть на святковий стіл та скільки грошей планують витратити на це.

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Великдень під час війни

Вже другий рік поспіль Україна відзначатиме Великдень в умовах воєнного стану. Більшість українських родин через складну ситуацію в країні навряд чи будуть святкувати його традиційно. Купівельна спроможність громадян нині дуже обмежена, особливо в постраждалих областях, де проходили бої з російськими окупантами. Відповідно, при підготовці до Великодня українці змушені будуть економити.

Одеситка Олександра Карпівна планує приготувати невеличкий святковий стіл. Попри воєнний стан, родина все-таки планує зустрітися.

"Скільки є грошей, стільки й витрачаю. Традиційно на столі у мене має бути паска, яйця та щось смачненьке. Діти до мене приходять, двоє доньок у мене, є внуки: один із них на передовій захищає країну", — розказала пенсіонерка Олександра Карпівна.

Вартість великоднього кошика зросла

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, 2023 року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін і сіль обійдуться на родину з чотирьох осіб близько 1208,78 грн. Це на 24,4 % дорожче, ніж торік, коли такий само набір продуктів коштував 972 грн.

Зважаючи на вартість продуктів, одесит Леонід каже, що не святкуватиме Великдень. Максимум — планує придбати вже готову їжу.

"Я не дуже святкую Великдень, як заведено у суспільстві, хоча вірю у Бога і ходжу не часто до церкви. Можливо, куплю щось готове. Коли зарплату дадуть, тоді й буду вирішувати", — зазначає Леонід.

Яйця та м’ясо зросли у ціні найбільше

Експерти кажуть, у 2023 році, на відміну від попередніх років, ціна на яйця зросла на рекордні 92% і становила в середньому 68,15 грн за десяток. Найдорожчими складовими великоднього кошика традиційно залишаються м’ясні продукти: домашня ковбаса 340-400 грн за 1 кг, буженина 425-459 грн за 1 кг. Порівняно з 2022 роком вартість буженини збільшилася на 31%, домашньої ковбаси — на 9,4%, а сала — на 38,4%.

"У нас все буде по-домашньому. Щось приготують батьки, щось ми. Якихось делікатесів у нас не буде, але грошей витратимо чимало, бо ціни кусаються. Рятує нас те, що маємо власне господарство та от, наприклад, яйця не доведеться купувати. Але навіть за таких умов плануємо витратити 2000 грн",— розповідає Марія.

Якщо доповнити великодній кошик помідорами, огірками, яблуками та червоним вином, то його вартість зросте до 1463,28 грн.

Приблизно стільки є планує витратити грошей і одеситка Оксана. Її родина дотримується вегетаріанського харчування. Втім, навіть обмеження у споживанні м’ясних продуктів, каже дівчина, не зменшує вартість великоднього кошика.

"Наша сім’я на початку війни переїхала до Чернівецької області, тому Великдень буде зустрічати саме там, у родинному колі. Святкуємо традиційно: йдемо до церкви святити паску та крашанки. Ми нещодавно стали вегетаріанцями, тому цього року без ковбаси. Але буде хрін, часник, масло, сир, паска з кремом і ще обов’язково щось солодке. Ми, певне, приготуємо олів’є без ковбаси, крабовий якийсь салат, можна картоплю запекти, мама ще робить лазанью із грибами замість фаршу",— ділиться своїми думками Оксана.

Через війну зросла вартість харчів

Експерти пояснюють: зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинене наслідком воєнних дій – суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки і українських сімей. Крім цього, здорожчання енергоносіїв призводить до того, що скорочується виробництво, а ще є ускладнення з логістикою.

Наталя переїхала до Одеси рік тому із Херсонської області. Каже, до війни їх родина завжди розпочинала підготовку до Великодня заздалегідь. Втім, нині не може спрогнозувати, як будуть святкувати.

"Я завжди серйозно ставлюся до підготовки на Великдень: до війни сама дріжджі робила на хмелі, потім замішувала опару і далі у пічці випікала паски. Але минулого року, саме на Великдень, ми переїхали до Одеси. І от я розумію, що свято близько, але ще не дуже розумію, як це буде, але думаю, що свою паску все-таки спечемо. Головне, щоб якомога швидше настав мир і ми змогли знову повернутися до нормального життя", — розповідає Наталя.

Святковий стіл з базовим набором продуктів

За словами експертів, нині більшість українців змушені економити на традиційному наборі продуктів — хтось на зменшенні кількості продуктів у кошику, інші — шляхом відмови від дорожчої його частини або використання дешевої продукції. Є також ті, хто обмежиться традиційними крашанками та паскою, принаймні для освячення.

Світлана приїхала до Одеси із Сумської області. Каже, попри всі труднощі, вона планує купити на святковий стіл базові харчі.

"Я сама із Сумської області, і у нас традиційно на Великдень печуть паски, а не "кулічі". Для цього використовують спеціальні глиняні форми, які ще прабабуся використовувала. Я їх навіть з собою в Одесу привезла. На щастя, у нас спокійно, є світло, тому приготую, напевно, холодець. Через війну, можливо, настрою святкового не буде, але базові речі приготуємо", — зазначає Світлана.

Нагадаємо, цього року Великдень припав на квітень. Християни західного обряду (римо-католики) святкуватимуть його на тиждень раніше — 9 квітня. Християни східного обряду (православні та греко-католики) — 16 квітня.