Електронний рецепт спровокував черги біля одеських аптек

Через нововведення біля аптек вишукувалися черги

З 1 квітня в Україні ввели е-рецепт для купівлі низки ліків, які до цього мали відпускатись за паперовим рецептом. В аптеках утворилися черги, а соцмережі критикували МОЗ за введення обмежень на нібито безрецептурні препарати.

Журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, чи варто впроваджувати такі зміни під час війни, чи реально на практиці отримати електронний рецепт у лікаря та придбати препарати, коли людина недобре себе почуває?

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Які ліки потрапили до переліку рецептурних препаратів

Для того, щоб зробити процес призначення ліків більш ефективним та сучасним, планується впровадження електронного рецепта на всі рецептурні препарати. Електронний рецепт пошириться на зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря, та які пацієнт купує за власні кошти.

До цього переліку відносяться зокрема:

антибіотики

протисудомні засоби

гормональні препарати, протизаплідні

препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб

антигельмінтні препарати

кроворозріджуючі препарати

антидепресанти

деякі звичні для нас ліки проти болю, кашлю

антигестамінні та заспокійливі.

Одеситка Наталія вважає, що із вищезазначених препаратів варто прибрати протизаплідні. За її словами, жінки самостійно мають право регулювати роботу своєї репродуктивної системи.

"Є препарати, які люди не повинні приймати без призначення лікаря. Але я вважаю, що протизаплідні не мають до них відноситися, бо це бажання кожної жінки регулювати свою репродуктивну функцію. А якщо це препарати, які мають якісь побічні ефекти, то пацієнт повинен узгоджуватися з лікарем рецепт. І це не нормально, коли людина купує пачку пігулок, коли вони їй не підходять", — зазначає Наталія.

Тим часом міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, що до рецептурної групи лікарських препаратів не внесли жодних нових препаратів, з’явився лише додатковий сервіс — е-рецепт.

Одеситка Пахавідія до введення електронного рецепта ставиться спокійно. Каже, що сьогодні у неї немає потреби у ліках. Втім, якщо на рівні держави вирішили ввести такі зміни, значить вони на часі.

"Мені все одно, я займаюся йогою і не потребую лікування. Щоб не бігти до аптеки треба мати гарний настрій, робити фізичні вправи, рано вставати, їсти корисну їжу, тоді й пігулок треба менше вживати", — зазначила Пахавідія.

Хто може виписати електронний рецепт

Для отримання електронного рецепта не потрібно мати декларацію з сімейним лікарем. Виписати рецепт зможе будь-який лікар, який відповідає за ваше лікування — хірург, терапевт, кардіолог чи онколог. Це може бути лікар як державного чи приватного закладу, так і ФОП. Обмежень немає.

Одеситка Ірина не вбачає проблеми у новому сервісі. Навпаки, каже, для людей похилого віку, які часто звертаються до лікарів, така послуга лише допоможе зекономити час на прийомі.

"Чим старша людина, тим більше вона відвідує лікаря. Тому як тільки пацієнту щось потрібно, то лікар завжди виписує, бо має історію його стану здоров’я, знає які препарати найкраще підходять", — наголошує Ірина.

Одеситка Наталя вважає, що нововведення не зменшить чергу до сімейного лікаря, бо все одно на прийом необхідно записатися, здати відповідні аналізи та лише згодом отримати протокол лікування. Втім декотрі громадяни, каже жінка, на жаль, надають перевагу самолікуванню і, як результат, не навмисно створили штучний ажіотаж в аптеках.

"Ажіотаж створили штучно. Недарма ж кажуть, що реклама — рушійна сила торгівлі. От всі й побігли скуповувати ліки, навіть не розібравшись у чому справа. Все повинно бути централізовано. Навіщо займатися самолікуванням?!", — зазначає одеситка Наталя.

Переваги нового сервісу

У МОЗ переконані, що завдяки цифровізації призначення ліків, в електронній системі охорони здоровʼя лікар, за вашою згодою, зможе переглянути дані стану вашого здоров’я, дізнатися про супутні захворювання, прийом інших медикаментів та іншу інформацію, необхідну для призначення ефективного лікування. А з часом — відстежувати результати та за потреби створити новий план терапії.

"Я персонально на собі цю проблему не відчув, не піддався ажіотажу та не побіг в аптеку скуповувати ліки. Глибоко це питання не аналізував, але з точки зору механізму дії, мені здається, що все продумано правильно. Людина прийшла до лікаря, він вніс дані до реєстру, далі аптекар подивився, що він призначив пацієнту і видав все необхідне. Якщо система працюватиме, то взагалі проблем не бачу", — ділиться своїми думками Сергій.

Механізм електронного рецепта, кажуть у МОЗ, передбачає призначення саме активної речовини, без прив’язки до бренду лікарського засобу. Пацієнт буде приймати рішення про покупку того чи іншого засобу самостійно на свій розсуд та відповідно до власного бюджету.

"До такої функції та процедури доведеться звикнути у будь-якому випадку. Бо ми як раніше робили: просто заходили до аптеки та казали, що нам необхідно. Тепер треба буде подзвонити лікарю, сказати що вам необхідно, почекати поки нам випишуть цей рецепт. Часто як буває, ми можемо почути у рекламі якийсь препарат і вирішуємо, що нам це треба, а в реальності він нам взагалі може не підходити. І тут на допомогу приходить лікар, який і призначає відповідне лікування", — каже одеситка Ніна.

Зазначимо, на територіях, які визначені наказом Мінреінтеграції та на яких ведуться активні бойові дії, людина може прийти в аптеку і купити будь-який препарат без будь-якого рецепта і консультації.