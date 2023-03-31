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Донорство — це внесок в перемогу: понад чотири тисячі одеситів допомогли бійцям та хворим

31 березня 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Донором може стати дієздатний громадянин України віком від 18 років
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З початку повномасштабної війни значно зросла потреба в донорській крові. Стабільно високою ця потреба залишається і зараз. Понад 4 тисячі одеситів стали донорами крові з початку війни.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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В Одесі з початку війни існує стабільно велика потреба в донорській крові. Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії рф створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Хто може бути донором?

Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених МОЗ України.

Як підготуватися до здачі крові

За 72 години до донації — утримайтеся від прийому аспірину, анальгіну та інших знеболюючих, гормональних ліків.  За 48 годин до донації — виключити алкоголь.

Що не можна їсти перед донацією:

  •  жирне м'ясо, сало, шинка, ковбаси, копченості, гостра та смажена їжа
  • молочні продукти, у тому числі йогурти, сир, сметана, масло
  • банани, цитрусові, фініки, авокадо, буряк
  • яйця
  • чіпси, сухарики, насіння, снеки, кетчуп, майонез
  • солодкі магазинні газировки та енергетики
  • шоколад, халва, горіхи 

Якщо курите — не можна палити 2 години перед донацією та 1-2 години після — щоб не нашкодити ні собі, ні тому, хто отримає вашу кров.

Нагадаємо, до міської акції "Здай кров — врятуй життя" долучився Департамент муніципальної безпеки. Слід розуміти, що один донор крові рятує двох-трьох пацієнтів.

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