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В Одесі триває акція "Здай кров — врятуй життя": як долучитись

2 березня 2023 15:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі триває акція "Здай кров — врятуй життя": як долучитись
Донором може стати дієздатний громадянин України віком від 18 років
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

До міської акції "Здай кров — врятуй життя" долучився Департамент муніципальної безпеки. Слід розуміти, що один донор крові рятує двох-трьох пацієнтів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Багато хто зі співробітників департаменту є постійним донором, а дехто здає кров уперше. Однак всі єдині в прагненні наблизити Перемогу України.

"Донор Одеса".

"Донор Одеса".

"Також до здачі крові активно долучаються організовані колективи підприємств, фірм та багато небайдужих одеситів, які за рік повномасштабної війни здали вже понад 1700 літрів донорської крові", — йдеться в повідомленні. 

Зазначимо, в Одесі з початку війни існує стабільно велика потреба в донорській крові. Для координації донорів крові в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії рф створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові. За рік через проєкт "Донор Одеса" було залучено близько 3700 донорів.

"Донор Одеса".

Де можна здати кров в Одесі

  • Обласна клінічна лікарня — вул. Академіка Заболотного, 26/32;
  • Дитяча клінічна лікарня — вул. Академіка Воробйова, 3;
  • Міська лікарня №11 — вул. Академіка Воробйова, 5;
  • Одеській обласний клінічний медичний центр — вул.Суднобудівна, 1. 

Де можна здати кров в Одеській області 

  • Балтська центральна районна лікарня; 
  • Білгород-Дністровська центральна районна лікарня; 
  • Біляївська центральна районна лікарня; 
  • Болградська центральна районна лікарня; 
  • Лиманська центральна районна лікарня; 
  • Ізмаїльська районна міська лікарня; 
  • Одеська обласна станція переливання крові; 
  • Подільська Центральна районна лікарня; 
  • Ренійська центральна районна лікарня; 
  • Роздільнянська Центральна районна лікарня. 

Нагадаємо, одеські поліцейські, не роздумуючи, долучилися до донорства крові, адже це вкрай необхідно для порятунку госпіталізованих громадян.

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