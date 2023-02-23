Донорство крові в Одесі: врятуй життя та допоможи українським захисникам

Потрібні всі групи крові, навіть поширені

В Одесі з початку війни існує стабільно велика потреба в донорській крові. За рік через проєкт "Донор Одеса" залучено близько 3700 донорів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

"Я на фронті з 26 лютого, сам з Кіровоградської області. Отримав поранення на Херсонському напрямку. Здали кров одесити, тепер я вже також трішки одесит. Дякую донорам Одеси ви дуже допомагаєте нашій спільній перемозі", — ділиться захисник України.

Для координації донорів крові в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії рф створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Де можна здати кров в Одесі

Обласна клінічна лікарня — вул. Академіка Заболотного, 26/32;

Дитяча клінічна лікарня — вул. Академіка Воробйова, 3,;

Міська лікарня №11 — вул. Академіка Воробйова, 5;

Одеській обласний клінічний медичний центр — вул.Суднобудівна, 1.

Де можна здати кров в Одеській області

Балтська центральна районна лікарня;

Білгород-Дністровська центральна районна лікарня;

Біляївська центральна районна лікарня;

Болградська центральна районна лікарня;

Лиманська центральна районна лікарня;

Ізмаїльська районна міська лікарня;

Одеська обласна станція переливання крові;

Подільська Центральна районна лікарня;

Ренійська центральна районна лікарня;

Роздільнянська Центральна районна лікарня.

Нагадаємо, до Дня закоханих 14 лютого провели акцію "Червоне — то любов". Цього дня до спільної здачі крові долучилися одружені та закохані пари, які своїм прикладом мотивують усіх ставати донорами крові, ділитися з іншими своєю любов'ю та дарувати життя.