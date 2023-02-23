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"Мене врятували одесити": донорство крові наближає нашу спільну Перемогу

23 лютого 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Донорство крові в Одесі: врятуй життя та допоможи українським захисникам
Потрібні всі групи крові, навіть поширені
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі з початку війни існує стабільно велика потреба в донорській крові. За рік через проєкт "Донор Одеса" залучено близько 3700 донорів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

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"Я на фронті з 26 лютого, сам з Кіровоградської області. Отримав поранення на Херсонському напрямку. Здали кров одесити, тепер я вже також трішки одесит. Дякую донорам Одеси ви дуже допомагаєте нашій спільній перемозі", — ділиться захисник України.

Для координації донорів крові в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії рф створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Де можна здати кров в Одесі

  • Обласна клінічна лікарня — вул. Академіка Заболотного, 26/32;
  • Дитяча клінічна лікарня — вул. Академіка Воробйова, 3,;
  • Міська лікарня №11 — вул. Академіка Воробйова, 5;
  • Одеській обласний клінічний медичний центр — вул.Суднобудівна, 1. 

Де можна здати кров в Одеській області 

  • Балтська центральна районна лікарня; 
  • Білгород-Дністровська центральна районна лікарня; 
  • Біляївська центральна районна лікарня; 
  • Болградська центральна районна лікарня; 
  • Лиманська центральна районна лікарня; 
  • Ізмаїльська районна міська лікарня; 
  • Одеська обласна станція переливання крові; 
  • Подільська Центральна районна лікарня; 
  • Ренійська центральна районна лікарня; 
  • Роздільнянська Центральна районна лікарня. 

Нагадаємо, до Дня закоханих 14 лютого провели акцію "Червоне — то любов". Цього дня до спільної здачі крові долучилися одружені та закохані пари, які своїм прикладом мотивують усіх ставати донорами крові, ділитися з іншими своєю любов'ю та дарувати життя.

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