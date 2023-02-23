Донорство крові в Одесі: врятуй життя та допоможи українським захисникам

"Мене врятували одесити": донорство крові наближає нашу спільну Перемогу
В Одесі з початку війни існує стабільно велика потреба в донорській крові. За рік через проєкт "Донор Одеса" залучено близько 3700 донорів.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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"Я на фронті з 26 лютого, сам з Кіровоградської області. Отримав поранення на Херсонському напрямку. Здали кров одесити, тепер я вже також трішки одесит. Дякую донорам Одеси ви дуже допомагаєте нашій спільній перемозі", — ділиться захисник України.
Для координації донорів крові в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії рф створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.
Де можна здати кров в Одесі
- Обласна клінічна лікарня — вул. Академіка Заболотного, 26/32;
- Дитяча клінічна лікарня — вул. Академіка Воробйова, 3,;
- Міська лікарня №11 — вул. Академіка Воробйова, 5;
- Одеській обласний клінічний медичний центр — вул.Суднобудівна, 1.
Де можна здати кров в Одеській області
- Балтська центральна районна лікарня;
- Білгород-Дністровська центральна районна лікарня;
- Біляївська центральна районна лікарня;
- Болградська центральна районна лікарня;
- Лиманська центральна районна лікарня;
- Ізмаїльська районна міська лікарня;
- Одеська обласна станція переливання крові;
- Подільська Центральна районна лікарня;
- Ренійська центральна районна лікарня;
- Роздільнянська Центральна районна лікарня.
Нагадаємо, до Дня закоханих 14 лютого провели акцію "Червоне — то любов". Цього дня до спільної здачі крові долучилися одружені та закохані пари, які своїм прикладом мотивують усіх ставати донорами крові, ділитися з іншими своєю любов'ю та дарувати життя.