До дня закоханих в Одесі провели акцію донорства крові

Одеські пари влаштували собі побачення, що рятує життя

До Дня закоханих 14 лютого провели акцію "Червоне — то любов". Цього дня до спільної здачі крові долучилися одружені та закохані пари, які своїм прикладом мотивують всіх ставати донорами крові, ділитися з іншими своєю любов'ю та дарувати життя.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Волонтерський проєкт "Донор Одеса" з перших днів повномасштабної війни допомагає в пошуку донорів крові для медзакладів міста. За цей час залучено понад 3500 донорів.

Родина Смірнових цього року святкуватиме рубінове весілля — 40 років подружнього життя. З початку війни Юлія Олександрівна здає кров вже вчетверте, а для її чоловіка Ігоря Євгеновича сьогодні перший досвід донорства.

"Коли почалася війна, всі ми стали допомагати, чим можемо, щоб наблизити нашу перемогу. Донорська кров дуже необхідна пораненим захисникам України. У мене рідкісна група крові, тому для мене так важливо бути донором та рятувати життя", — розповіла Юлія Смірнова.

Як долучитись до доброї справи

Для координації донорів крові в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії рф створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Де можна здати кров в Одесі

Обласна клінічна лікарня — вул. Академіка Заболотного, 26/32;

Дитяча клінічна лікарня — вул. Академіка Воробйова, 3,;

Міська лікарня №11 — вул. Академіка Воробйова, 5;

Одеській обласний клінічний медичний центр — вул.Суднобудівна.

Нагадаємо, лютий місяць одеські рятувальники розпочали з доброї та важливої справи. Співробітники ДСНС долучились до акції донорства крові.