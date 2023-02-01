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Рятувати — це в них в крові: одеські співробітники ДСНС долучили до акції з донації

1 лютого 2023 13:16
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські співробітники ДСНС долучили до акції з донації крові
Потреба донорської крові завжди залишається актуальною
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Лютий місяць одеські рятувальники розпочали з доброї та важливої справи. Співробітники ДСНС долучились до акції донорства крові. 

Фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська була на заході.

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За 30 хвилин мобільний пункт можна розгорнути будь-де

Цього року одеська станція переливання крові опанували таку форму як виїзди. За 30 хвилин її можна розгорнути будь-де, де є хоча б одна розетка. 

переливания крови

"Ми виїжджаємо на організації, підприємства які не можуть до нас приїхати, беремо від 30 до 60 донорів там. Це звісно важко, наші жінки носять сумки, холодильники, мішалки, проте для виїзду нам потрібно тільки дві кімнати та одна розетка, все інше в нас є", — розповів генеральний директор КНП "Одеська обласна станція переливання крові" Михайло Бартко. 

Здають кров кілька разів на рік

Рятувальники ДСНС постійно долучаються до донації, приблизно 3-4 рази на рік вони масово здають кров. Сьогодні понад 40 співробітників вирішили стати донорами.

переливания крови

"Наразі кров як ніколи потрібна. В країні йде війна, й ми вирішили допомогти, та можливо навіть своїм прикладом показати, що це легко й кожен може зробити добру справу та допомогти", — ділиться речниця ГУ ДСНС Марина Мартиненко.

переливания крови

Серед охочих були як  новачки, для яких це перший такий досвід у житті, так і вже донори зі стажем. Головна ціль з якою рятувальники сьогодні прийшли, це допомогти людям.

переливания крови

"Це для мене вже не вперше. Я здаю кров вже десятий раз. В мене в організмі кров виробляється, а комусь вона життєвонеобхідна. То ж чому ні? В мене візьмуть зараз 400 мл крові, а вже через декілька годин, організм відновиться і я навіть не відчуватиму, що здавав кров", — ділиться співробітник ДСНС Денис Воронін. 

Кількість донорів зросла

За минулий рік кількість донацій в одеській області зросла на 25%. Це дозволило повністю забезпечити лікувальні заклади, які надають допомогу ЗСУ та цивільному населення, плазмою та тромбоцитами. 

переливания крови

"Ми пишаємось та дуже раді коли нам дзвонять і кажуть, ваша кров врятувала сьогодні п’ять бійців", — додав Михайло Бартко. 

Як долучитись до доброї справи 

Для координації донорів крові в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії рф створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Де можна здати кров в Одесі

  • Обласна клінічна лікарня — вул. Академіка Заболотного, 26/32;
  • Дитяча клінічна лікарня — вул. Академіка Воробйова, 3,;
  • Міська лікарня №11 — вул. Академіка Воробйова, 5;
  • Одеській обласний клінічний медичний центр — вул.Суднобудівна.

Нагадаємо, за місяць вдалось зібрати кошти для покупки медично обладнання для військового шпиталю. Одесити задонатили майже 250 тисяч гривень аби придбати центрифугу для переливання крові.

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