Одесские сотрудники ГСЧС присоединили к акции по донации крови

Потребность донорской крови всегда остается актуальной

Февраль месяц одесские спасатели начали с хорошего и важного дела. Сотрудники ГСЧС присоединились к акции донорства крови.

Фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская была на мероприятии.

За 30 минут мобильный пункт можно развернуть где угодно

В этом году одесская станция переливания крови овладела такой формой как выезды. За 30 минут ее можно развернуть где угодно, где есть хотя бы одна розетка.

"Мы выезжаем на организации, предприятия, которые не могут к нам приехать, берем от 30 до 60 доноров там. Это конечно тяжело, наши женщины носят сумки, холодильники, мешалки, однако для выезда нам нужно только две комнаты и одна розетка, все остальное в нас есть", — рассказал генеральный директор КНП "Одесская областная станция переливания крови" Михаил Бартко.

Сдают кровь несколько раз в год

Спасатели ГСЧС постоянно приобщаются к донации, примерно 3-4 раза в год они массово сдают кровь. Сегодня более 40 сотрудников решили стать донорами.

"Пока кровь как никогда нужна. В стране идет война, и мы решили помочь, и возможно даже своим примером показать, что это легко и каждый может сделать доброе дело и помочь", — делится спикер ГУ ГСЧС Марина Мартыненко.

Среди желающих были как новички, для которых это первый опыт в жизни, так и уже доноры со стажем. Главная цель, с которой спасатели сегодня пришли, это помочь людям.

"Это для меня уже не впервые. Я сдаю кровь уже в десятый раз. У меня в организме кровь производится, а кому-то она жизненно необходима. Так почему нет? У меня возьмут сейчас 400 мл крови, а уже через несколько часов, организм восстановится и я даже не буду чувствовать, что сдавал кровь", — делится сотрудник ГСЧС Денис Воронин.

Количество доноров выросло

За прошлый год количество донаций в одесской области выросло на 25%. Это позволило полностью обеспечить лечебные учреждения, оказывающие помощь ВСУ и гражданскому населению, плазмой и тромбоцитами.

"Мы гордимся и очень рады, когда нам звонят и говорят, ваша кровь спасла сегодня пять бойцов", — добавил Михаил Бартко.

Как приобщиться к хорошему делу

Для координации доноров крови в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии рф создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Где можно сдать кровь в Одессе

Областная клиническая больница – ул. Академика Заболотного, 26/32;

Детская клиническая больница — ул. Академика Воробьева, 3;

Городская больница №11 — ул. Академика Воробьева, 5;

Одесский областной клинический медицинский центр — ул.Судностроительная.

Напомним, через месяц удалось собрать средства для покупки медицинского оборудования для военного госпиталя. Одесситы задонатили почти 250 тысяч гривен, чтобы приобрести центрифугу для переливания крови.