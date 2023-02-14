"Червоне — то любов": ко дню влюбленных в Одессе провели акцию донорства крови
Ко Дню влюбленных 14 февраля провели акцию "Красное — это любовь". В этот день к совместной сдаче крови присоединились обрученные и влюбленные пары, которые своим примером мотивируют всех становиться донорами крови, делиться с другими своей любовью и дарить жизнь.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Волонтерский проект "Донор Одесса" с первых дней полномасштабной войны помогает в поиске доноров крови для медучреждений города. За это время привлечены более 3500 доноров.
Семья Смирнов в этом году будет праздновать рубиновую свадьбу — 40 лет супружеской жизни. С начала войны Юлия Александровна сдает кровь уже четвертый раз, а для ее мужа Игоря Евгеньевича сегодня первый опыт донорства.
"Когда началась война, все мы стали помогать, чем можем, чтобы приблизить нашу победу. Донорская кровь очень необходима раненым защитникам Украины. У меня редкая группа крови, поэтому мне так важно быть донором и спасать жизнь", — рассказала Юлия Смирнова.
Как приобщиться к хорошему делу
Для координации доноров крови в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии рф создан телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.
Где можно сдать кровь в Одессе
- Областная клиническая больница — ул. Академика Заболотного, 26/32;
- Детская клиническая больница — ул. Академика Воробьева, 3;
- Городская больница №11 — ул. Академика Воробьева, 5;
- Одесский областной клинический медицинский центр — ул. Судостроительная.
Напомним, февраль месяц одесские спасатели начали с хорошего и важного дела. Сотрудники ГСЧС присоединились к акции донорства крови.