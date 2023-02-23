Донорство крови в Одессе: спаси жизнь и помоги украинским защитникам

"Меня спасли одесситы": донорство крови приближает нашу общую Победу
В Одессе с начала войны существует стабильно большая потребность в донорской крови. За год через проект "Донор Одесса" привлечено около 3700 доноров.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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"Я на фронте с 26 февраля, сам из Кировоградской области. Получил ранения на Херсонском направлении. Сдали кровь одесситы, теперь я уже тоже немного одессит. Спасибо донорам Одессы вы очень помогаете нашей совместной победе", — делится защитник Украины.
Для координации доноров крови в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии рф создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.
Где можно сдать кровь в Одессе
- Областная клиническая больница — ул. Академика Заболотного, 26/32;
- Детская клиническая больница — ул. Академика Воробьева, 3;
- Городская больница №11 — ул. Академика Воробьева, 5;
- Одесский областной клинический медицинский центр — ул.Судностроительная, 1.
Где можно сдать кровь в Одесской области
- Балтская центральная районная лечебница;
- Белгород-Днестровская центральная районная больница;
- Беляевская центральная районная больница;
- Болградская центральная районная больница;
- Лиманская центральная районная больница;
- Измаильская районная городская больница;
- Одесская областная станция переливания крови;
- Подольская Центральная районная больница;
- Ренийская центральная районная больница;
- Раздельнянская Центральная районная больница.
Напомним, ко Дню влюбленных 14 февраля провели акцию "Красное — это любовь". В этот день к общей сдаче крови присоединились супружеские и влюбленные пары, которые своим примером мотивируют всех становиться донорами крови, делиться с другими своей любовью и дарить жизнь.