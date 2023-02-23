Донорство крови в Одессе: спаси жизнь и помоги украинским защитникам

Нужны все группы крови, даже распространены

В Одессе с начала войны существует стабильно большая потребность в донорской крови. За год через проект "Донор Одесса" привлечено около 3700 доноров.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

"Я на фронте с 26 февраля, сам из Кировоградской области. Получил ранения на Херсонском направлении. Сдали кровь одесситы, теперь я уже тоже немного одессит. Спасибо донорам Одессы вы очень помогаете нашей совместной победе", — делится защитник Украины.

Для координации доноров крови в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии рф создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Где можно сдать кровь в Одессе

Областная клиническая больница — ул. Академика Заболотного, 26/32;

Детская клиническая больница — ул. Академика Воробьева, 3;

Городская больница №11 — ул. Академика Воробьева, 5;

Одесский областной клинический медицинский центр — ул.Судностроительная, 1.

Где можно сдать кровь в Одесской области

Балтская центральная районная лечебница;

Белгород-Днестровская центральная районная больница;

Беляевская центральная районная больница;

Болградская центральная районная больница;

Лиманская центральная районная больница;

Измаильская районная городская больница;

Одесская областная станция переливания крови;

Подольская Центральная районная больница;

Ренийская центральная районная больница;

Раздельнянская Центральная районная больница.

Напомним, ко Дню влюбленных 14 февраля провели акцию "Красное — это любовь". В этот день к общей сдаче крови присоединились супружеские и влюбленные пары, которые своим примером мотивируют всех становиться донорами крови, делиться с другими своей любовью и дарить жизнь.