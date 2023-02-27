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Поліцейські Одещини стали донорами крові для постраждалих жителів Херсона

27 лютого 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Поліцейські Одещини стали донорами крові для постраждалих жителів Херсона
Врятувати поранених та захисників може кожен з нас
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Обстріли Херсонщини відбуваються щодня. Тож одеські поліцейські не роздумуючи, долучилися до донорства крові, що вкрай необхідна для порятунку госпіталізованих громадян.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеської області. 

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"Коли ми дізналися про те, що потрібна кров для поранених, одноголосно вирішили їхати на донацію. Для нас це — ще один спосіб підтримати жителів нескореного Херсона. Ми боремося, а значить переможемо", — зазначив командир зведеного загону поліцейських Одещини Олег Стратієвський.

Зазначимо, в Одесі з початку війни існує стабільно велика потреба в донорській крові. За рік через проєкт "Донор Одеса" залучено близько 3700 донорів.

Для координації донорів крові в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії рф створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Хто може бути донором?

Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених МОЗ України.

Взяття крові та (або) її компонентів у донора дозволяється лише за умови, що здоров’ю донора не буде заподіяно шкоди.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують тероризувати цивільне населення Херсонщини. Лише за добу ворог 78 разів атакував область, вбивши двох мирних людей.

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