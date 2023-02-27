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Полицейские Одесчины стали донорами крови для пострадавших жителей Херсона

27 февраля 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Полицейские Одесщины стали донорами крови для пострадавших жителей Херсона
Спасти раненых и защитников может каждый из нас
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Обстрелы Херсонщины проходят каждый день. Так что одесские полицейские не раздумывая, приобщились к донорству крови, которая крайне необходима для спасения госпитализированных граждан.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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"Когда мы узнали, что нужна кровь для раненых, единогласно решили ехать на донацию. Для нас это еще один способ поддержать жителей непокоренного Херсона. Мы боремся, а значит победим", — отметил командир сводного отряда полицейских Одесчины Олег Стратиевский.

Отметим, что в Одессе с начала войны существует стабильно большая потребность в донорской крови. В год через проект "Донор Одесса" привлечено около 3700 доноров.

Для координации доноров крови в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии рф создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Кто может быть донором?

Донором может быть любой дееспособный гражданин Украины от 18 лет, который прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Минздравом Украины.

Взятие крови и (или) ее компонентов у донора разрешается только при условии, что здоровью донора не будет причинен вред.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают терроризировать гражданское население Херсона. Только за сутки враг 78 раз атаковал область, убив двух мирных людей.

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