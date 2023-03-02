В Одессе продолжается акция "Сдай кровь - спаси жизнь": как приобщиться

Донором может стать дееспособный гражданин Украины от 18 лет

К городской акции "Сдай кровь — спаси жизнь" присоединился Департамент муниципальной безопасности. Следует понимать, что один донор крови спасает двух-трех пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Многие из сотрудников департамента являются постоянным донором, а некоторые сдают кровь впервые. Однако все едины в стремлении приблизить Победу Украины.

"Также к сдаче крови активно приобщаются организованные коллективы предприятий, фирм и многие неравнодушные одесситы, которые за год полномасштабной войны сдали уже более 1700 литров донорской крови", — говорится в сообщении.

Отметим, что в Одессе с начала войны существует стабильно большая потребность в донорской крови. Для координации доноров крови в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии рф создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови. В год через проект "Донор Одесса" было привлечено около 3700 доноров.

Где можно сдать кровь в Одессе

Областная клиническая больница — ул. Академика Заболотного, 26/32;

Детская клиническая больница — ул. Академика Воробьева, 3;

Городская больница №11 — ул. Академика Воробьева, 5;

Одесский областной клинический медицинский центр — ул.Судностроительная, 1.

Где можно сдать кровь в Одесской области

Балтская центральная районная лечебница;

Белгород-Днестровская центральная районная больница;

Беляевская центральная районная больница;

Болградская центральная районная больница;

Лиманская центральная районная больница;

Измаильская районная городская больница;

Одесская областная станция переливания крови;

Подольская Центральная районная больница;

Ренийская центральная районная больница;

Раздельнянская Центральная районная больница.

Напомним, одесские полицейские, не раздумывая, приобщились к донорству крови, ведь это крайне необходимо для спасения госпитализированных граждан.