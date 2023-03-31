Донорство — это вклад в победу: более четырех тысяч одесситов помогли бойцам и больным

Донором может стать дееспособный гражданин Украины от 18 лет.

С начала полномасштабной войны значительно возросла потребность в донорской крови. Стабильно высока эта потребность остается и сейчас. Более 4 тысяч одесситов стали донорами крови с начала войны.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

В Одессе с начала войны существует стабильно большая потребность в донорской крови. Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии россии создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Кто может быть донором?

Донором может быть любой дееспособный гражданин Украины от 18 лет, который прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Минздравом Украины.

Как подготовиться к сдаче крови.

За 72 часа до донации — воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных лекарств. За 48 часов до донации исключить алкоголь.

Что нельзя есть перед донацией:

жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища

молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло

бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла

яйца

чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез

сладкие магазинные газировки и энергетики

шоколад, халва, орехи

Если курите — нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после – чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.

Напомним, к городской акции "Сдай кровь — спаси жизнь" присоединился Департамент муниципальной безопасности. Следует понимать, что один донор крови спасает двух-трех пациентов.