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В Одесі терміново потрібні донори крові: як можна допомогти

22 лютого 2023 16:27
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі терміново потрібні донори крові: як можна допомогти
Донорство крові — це відповідальний крок, який потребує підготовки
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Банк крові в період війни повинен буди постійно наповнений й доступний. На завтра 23 лютого велика потреба в донорській крові груп 1(+) та 2(+).

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

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Допомогти можна завтра на Слобідкі з 9:00 до 12:00 за попередньою реєстрацією. Або ж на Пироговській о 9:00 - повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації Вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Для координації донорів крові в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії рф створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові. 

Хто може бути донором?

Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених МОЗ України.

Як підготуватися до здачі крові

За 72 години до донації — утримайтеся від прийому аспірину, анальгіну та інших знеболюючих, гормональних ліків.  За 48 годин до донації — виключити алкоголь.

Що не можна їсти перед донацією:

  •  жирне м'ясо, сало, шинка, ковбаси, копченості, гостра та смажена їжа
  • молочні продукти, у тому числі йогурти, сир, сметана, масло
  • банани, цитрусові, фініки, авокадо, буряк
  • яйця
  • чіпси, сухарики, насіння, снеки, кетчуп, майонез
  • солодкі магазинні газировки та енергетики
  • шоколад, халва, горіхи 

Якщо курите — не можна палити 2 години перед донацією та 1-2 години після — щоб не нашкодити ні собі, ні тому, хто отримає вашу кров.

Вранці перед здачею крові обов'язково поснідайте, але без жирної та молочної їжі. Краще з'їсти кашу (вівсянка, рис, гречка) або макарони, зварені на воді, варену або печену картоплю, сухарик або дієтичне печиво без начинки, солодкий чай.

Нагадаємо, до Дня закоханих 14 лютого провели акцію "Червоне — то любов". Цього дня до спільної здачі крові долучилися одружені та закохані пари, які своїм прикладом мотивують усіх ставати донорами крові, ділитися з іншими своєю любов'ю та дарувати життя.

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