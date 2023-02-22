В Одессе срочно нужны доноры крови: как можно помочь

Донорство крови — это ответственный шаг, требующий подготовки

Банк крови в период войны должен быть постоянно наполнен и доступен. На завтра 23 февраля большая потребность в донорской крови групп 1(+) и 2(+).

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00 по предварительной регистрации. Или же на Пироговской в 09:00 — сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Для координации доноров крови в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии рф создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Кто может быть донором?

Донором может быть любой дееспособный гражданин Украины от 18 лет, что прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Минздравом Украины.

Как подготовиться к сдаче крови

За 72 часа до донации — воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных лекарств. За 48 часов до донации исключить алкоголь.

Что нельзя есть перед донацией:

жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища

молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло

бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла

яйца

чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез

сладкие магазинные газировки и энергетики

шоколад, халва, орехи

Если курите — нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после – чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.

Утром перед сдачей крови обязательно позавтракайте, но без жирной и молочной пищи. Лучше съесть кашу (овсянка, рис, гречка) или макароны, сваренные на воде, вареный или печеный картофель, сухарик или диетическое печенье без начинки, сладкий чай.

Напомним, ко Дню влюбленных 14 февраля провели акцию "Красное — это любовь". В этот день к совместной сдаче крови присоединились супружеские и влюбленные пары, своим примером мотивирующие всех становиться донорами крови, делиться с другими своей любовью и дарить жизнь.