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Одеські комунальники здали 55 літрів крові: як стати донором

15 лютого 2023 19:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеські комунальники здали 55 літрів крові: як стати донором
Кожен охочий може стати донором
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Кожного дня лікарі рятують життя одеситам й нашим захисникам. Банк крові в період війни повинен буди постійно наповнений й доступний. Тож Одеські комунальники долучились до акції "Здай кров — врятуй життя".

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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"Щоденно вони виходять на вулиці нашого міста та дбають про нього —  це їх робота. А ще вони здають кров — за  покликом душі та з вірою в Перемогу. 55 літрів крові здали робітники комунальних підприємств для потреб цивільних та військових в рамках акції "Здай кров — врятуй життя". Акція продовжується, бо охочих долучитися ще багато", — йдеться в повідомленні. 

Де можна здати кров в Одесі

  • Обласна клінічна лікарня — вул. Академіка Заболотного, 26/32;
  • Дитяча клінічна лікарня — вул. Академіка Воробйова, 3,;
  • Міська лікарня №11 — вул. Академіка Воробйова, 5;
  • Одеській обласний клінічний медичний центр — вул.Суднобудівна, 1. 

Де можна здати кров в Одеській області 

  • Балтська центральна районна лікарня; 
  • Білгород-Дністровська центральна районна лікарня; 
  • Біляївська центральна районна лікарня; 
  • Болградська центральна районна лікарня; 
  • Лиманська центральна районна лікарня; 
  • Ізмаїльська районна міська лікарня; 
  • Одеська обласна станція переливання крові; 
  • Подільська Центральна районна лікарня; 
  • Ренійська центральна районна лікарня; 
  • Роздільнянська Центральна районна лікарня. 

Для координації донорів крові в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії рф створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові. 

Нагадаємо, до Дня закоханих 14 лютого провели акцію "Червоне — то любов". Цього дня до спільної здачі крові долучилися одружені та закохані пари, які своїм прикладом мотивують усіх ставати донорами крові, ділитися з іншими своєю любов'ю та дарувати життя.

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