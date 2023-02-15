Одеські комунальники здали 55 літрів крові: як стати донором
Кожного дня лікарі рятують життя одеситам й нашим захисникам. Банк крові в період війни повинен буди постійно наповнений й доступний. Тож Одеські комунальники долучились до акції "Здай кров — врятуй життя".
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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"Щоденно вони виходять на вулиці нашого міста та дбають про нього — це їх робота. А ще вони здають кров — за покликом душі та з вірою в Перемогу. 55 літрів крові здали робітники комунальних підприємств для потреб цивільних та військових в рамках акції "Здай кров — врятуй життя". Акція продовжується, бо охочих долучитися ще багато", — йдеться в повідомленні.
Де можна здати кров в Одесі
- Обласна клінічна лікарня — вул. Академіка Заболотного, 26/32;
- Дитяча клінічна лікарня — вул. Академіка Воробйова, 3,;
- Міська лікарня №11 — вул. Академіка Воробйова, 5;
- Одеській обласний клінічний медичний центр — вул.Суднобудівна, 1.
Де можна здати кров в Одеській області
- Балтська центральна районна лікарня;
- Білгород-Дністровська центральна районна лікарня;
- Біляївська центральна районна лікарня;
- Болградська центральна районна лікарня;
- Лиманська центральна районна лікарня;
- Ізмаїльська районна міська лікарня;
- Одеська обласна станція переливання крові;
- Подільська Центральна районна лікарня;
- Ренійська центральна районна лікарня;
- Роздільнянська Центральна районна лікарня.
Для координації донорів крові в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії рф створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.
Нагадаємо, до Дня закоханих 14 лютого провели акцію "Червоне — то любов". Цього дня до спільної здачі крові долучилися одружені та закохані пари, які своїм прикладом мотивують усіх ставати донорами крові, ділитися з іншими своєю любов'ю та дарувати життя.