Одесские коммунальщики сдали 55 литров крови: как стать донором
Каждый день врачи спасают жизнь одесситам и нашим защитникам. Банк крови в период войны должен быть постоянно наполнен и доступен. Одесские коммунальщики присоединились к акции "Сдай кровь — спаси жизнь".
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
-
Теплая вода растапливает ледник "судного дня", — ученые
-
Максим Шацких рассказал о чемпионских амбициях "Динамо" и "Днепра-1"
-
Рианна с маленьким сыном и A$AP Rocky снялась для Vogue: такими вы их еще не видели
-
В Генштабе рассказали, сколько раз ВСУ ударили по оккупантам за сутки
-
Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили: принята резолюция
-
Эксперт спрогнозировал, какими будут цены на яйца в 2023 году
-
На очереди КНДР? Сборная россии по футболу сыграет против Ирана
-
Генштаб показал воздушный шар рф, сбитый над Киевской областью
-
Мобилизация в Украине 2023: как действовать, если призывника уволили с работы во время войны
-
В Луганской области оккупанты развернули военный госпиталь на территории местной больницы
"Ежедневно они выходят на улицы нашего города и заботятся о нем — это их работа. А еще они сдают кровь — по зову души и с верой в Победу. 55 литров крови сдали рабочие коммунальных предприятий для гражданских и военных нужд в рамках акции "Сдай кровь — спаси жизнь". Акция продолжается, потому что желающих приобщиться еще много", — говорится в сообщении.
Где можно сдать кровь в Одессе
- Областная клиническая больница — ул. Академика Заболотного, 26/32;
- Детская клиническая больница — ул. Академика Воробьева, 3;
- Городская больница №11 — ул. Академика Воробьева, 5;
- Одесский областной клинический медицинский центр — ул.Судностроительная, 1.
Где можно сдать кровь в Одесской области
- Балтская центральная районная лечебница;
- Белгород-Днестровская центральная районная больница;
- Беляевская центральная районная больница;
- Болградская центральная районная больница;
- Лиманская центральная районная больница;
- Измаильская районная городская больница;
- Одесская областная станция переливания крови;
- Подольская Центральная районная больница;
- Ренийская центральная районная больница;
- Раздельнянская Центральная районная больница.
Для координации доноров крови в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии рф создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.
Напомним, ко Дню влюбленных 14 февраля провели акцию "Красное — это любовь". В этот день к совместной сдаче крови присоединились супружеские и влюбленные пары, которые своим примером мотивируют всех становиться донорами крови, делиться с другими своей любовью и дарить жизнь.