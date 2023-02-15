Одесские коммунальщики сдали 55 литров крови: как стать донором

Каждый желающий может стать донором

Каждый день врачи спасают жизнь одесситам и нашим защитникам. Банк крови в период войны должен быть постоянно наполнен и доступен. Одесские коммунальщики присоединились к акции "Сдай кровь — спаси жизнь".

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

"Ежедневно они выходят на улицы нашего города и заботятся о нем — это их работа. А еще они сдают кровь — по зову души и с верой в Победу. 55 литров крови сдали рабочие коммунальных предприятий для гражданских и военных нужд в рамках акции "Сдай кровь — спаси жизнь". Акция продолжается, потому что желающих приобщиться еще много", — говорится в сообщении.

Где можно сдать кровь в Одессе

Областная клиническая больница — ул. Академика Заболотного, 26/32;

Детская клиническая больница — ул. Академика Воробьева, 3;

Городская больница №11 — ул. Академика Воробьева, 5;

Одесский областной клинический медицинский центр — ул.Судностроительная, 1.

Где можно сдать кровь в Одесской области

Балтская центральная районная лечебница;

Белгород-Днестровская центральная районная больница;

Беляевская центральная районная больница;

Болградская центральная районная больница;

Лиманская центральная районная больница;

Измаильская районная городская больница;

Одесская областная станция переливания крови;

Подольская Центральная районная больница;

Ренийская центральная районная больница;

Раздельнянская Центральная районная больница.

Для координации доноров крови в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии рф создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Напомним, ко Дню влюбленных 14 февраля провели акцию "Красное — это любовь". В этот день к совместной сдаче крови присоединились супружеские и влюбленные пары, которые своим примером мотивируют всех становиться донорами крови, делиться с другими своей любовью и дарить жизнь.