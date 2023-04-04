Электронный рецепт спровоцировал очереди у одесских аптек

Из-за нововведений у аптек выстроились очереди

С 1 апреля в Украине ввели е-рецепт для покупки ряда лекарств, которые до этого должны были отпускаться по бумажному рецепту. В аптеках образовались очереди, а соцсети критиковали Минздрав за введение ограничений на якобы безрецептурные препараты.

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, стоит ли внедрять такие изменения во время войны, реально ли на практике получить электронный рецепт у врача и приобрести препараты, когда человек плохо себя чувствует?

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Какие лекарства попали в список рецептурных препаратов

Для того чтобы сделать процесс назначения лекарства более эффективным и современным, планируется внедрение электронного рецепта на все рецептурные препараты. Электронный рецепт распространится на зарегистрированные в Украине лекарственные средства, которые подлежат отпуску по рецепту врача и которые пациент покупает за собственные средства.

К этому перечню относятся в частности:

антибиотики

противосудорожные средства

гормональные препараты, противозачаточные

препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний

антигельминтные препараты

кроверазжижающие препараты

антидепрессанты

некоторые привычные для нас лекарства против боли, кашля

антигестаминные и успокаивающие.

Одесситка Наталья считает, что из вышеперечисленных препаратов следует убрать противозачаточные. По ее словам, женщины самостоятельно вправе регулировать работу своей репродуктивной системы.

"Есть препараты, которые люди не должны принимать без назначения врача. Но я считаю, что противозачаточные не должны к ним относиться, потому что это желание каждой женщины регулировать свою репродуктивную функцию. А если это препараты, которые имеют какие-либо побочные эффекты, то пациент должен согласовывать с врачом рецепт. И это не нормально, когда человек покупает пачку таблеток, когда они ему не подходят", — отмечает Наталья.

Между тем, министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что в рецептурную группу лекарственных препаратов не внесли никаких новых препаратов, появился лишь дополнительный сервис — е-рецепт.

Одесситка Пахавидия к введению электронного рецепта относится спокойно. Говорит, что сегодня у нее нет нужды в лекарствах. Впрочем, если на уровне государства решили ввести такие изменения, значит они актуальны.

"Мне все равно, я занимаюсь йогой и не нуждаюсь в лечении. Чтобы не бежать в аптеку, надо иметь хорошее настроение, делать физические упражнения, рано вставать, есть полезную пищу, тогда и таблеток нужно меньше употреблять", — отметила Пахавидия.

Кто может выписать электронный рецепт

Для получения электронного рецепта не требуется декларация с семейным врачом. Выписать рецепт сможет любой врач, отвечающий за ваше лечение — хирург, терапевт, кардиолог или онколог. Это может быть врач как государственного или частного учреждения, так и ФЛП. Ограничений нет.

Одесситка Ирина не видит проблемы в новом сервисе. Наоборот, говорит, для пожилых людей, которые часто обращаются к врачам, такая услуга лишь поможет сэкономить время на приеме.

"Чем старше человек, тем больше он посещает врача. Поэтому как только пациенту что-то нужно, то врач всегда выписывает, потому что имеет историю его состояния здоровья, знает какие препараты лучше всего подходят", — отмечает Ирина.

Одесситка Наталья считает, что нововведение не уменьшит очередь к семейному врачу, потому что все равно на прием необходимо записаться, сдать соответствующие анализы и лишь впоследствии получить протокол лечения. Впрочем, некоторые граждане, говорит женщина, к сожалению, предпочитают заниматься самолечением и как результат не намеренно создали искусственный ажиотаж в аптеках.

"Ажиотаж создали искусственно. Не зря же говорят, что реклама — движущая сила торговли. Вот все и побежали скупать лекарства, даже не разобравшись в чем дело. Все должно быть централизовано. Зачем заниматься самолечением?!", — отмечает одесситка Наталья.

Преимущества нового сервиса

В Минздраве убеждены, что благодаря цифровизации назначения лекарства, в электронной системе здравоохранения врач, по вашему согласию, сможет пересмотреть данные состояния вашего здоровья, узнать сопутствующие заболевания, прием других медикаментов и другую информацию, необходимую для назначения эффективного лечения. А со временем отслеживать результаты и при необходимости создать новый план терапии.

"Я персонально на себе эту проблему не почувствовал, не поддался ажиотажу и не побежал в аптеку скупать лекарства. Глубоко этот вопрос не анализировал, но с точки зрения механизма действия мне кажется, что все продумано правильно. Человек пришел к врачу, он внес данные в реестр, далее аптекарь посмотрел, что он назначил пациенту и выдал все необходимое. Если система будет работать, то вообще проблем не вижу", — делится своим мнением Сергей.

Механизм электронного рецепта, говорят в Минздраве, предполагает назначение именно активного вещества, без привязки к бренду лекарственного средства. Пациент будет принимать решение о покупке того или иного средства самостоятельно по своему усмотрению и в соответствии с собственным бюджетом.

"К такой функции и процедуре придется привыкнуть в любом случае. Потому что мы по-прежнему как делали: просто заходили в аптеку и говорили, что нам необходимо. Теперь нужно будет позвонить врачу, сказать что вам необходимо, подождать пока нам выпишут этот рецепт. Часто как бывает, мы можем услышать в рекламе какой-нибудь препарат и решаем, что нам это нужно. А в реальности оно нам вообще может не подходить. И тут на помощь приходит врач, который и назначает соответствующее лечение", — говорит одесситка Нина.

Отметим, что на территориях, определенных приказом Минреинтеграции и на которых ведутся активные боевые действия, человек может прийти в аптеку и купить любой препарат без какого-либо рецепта и консультации.