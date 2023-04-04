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Одеський гуманітарний штаб надав майже мільйон видів допомоги

4 квітня 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Потреби наразі зростають
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Гуманітарний штаб Одеської області надав майже мільйон різних видів допомоги протягом року роботи. З цього числа 95% допомоги було надано юридичним особам, а лише 5% — благодійним фондам чи громадським організаціям. 

Про це повідомив голова координаційного гуманітарного штабу Олексій Чорний.

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95% допомоги включали територіальні громади, лікарні, школи, дитячі садочки, різні департаменти органів місцевого самоврядування, а також частини ЗСУ та національної гвардії. Голова гуманітарного штабу додав, що за останні 13 місяців його команда отримала 9624 палети гуманітарної допомоги, включаючи продовольство, дитячі товари, побутові товари, одяг та інші речі.

"В період з квітня 2022 по березень 2023 включно, з центральних складів ми відвантажили 8682 палети гуманітарної допомоги. 5965 продовольства, 1592 палети дитячих, гігієнічних та побутових товарів та 1125 палет одягу та інших речей. На початок квітня на центральних складах накопичено 1628 палет гуманітарної допомоги", — додав Олексій Чорний.

Він також наголосив, що обсяги допомоги від іноземних партнерів не зростатимуть. Тим часом потреби у гуманітарній допомозі на сході України все ще високі, зокрема серед людей, які живуть на запасах. Олексій Чорний рекомендує надавати адресну фінансову допомогу та ваучери замість надання допомоги напряму їжею, одягом та іншими речами.

Нагадаємо, із початку війни кожного тижня одеські ресторатори відправляють на передову лінію понад 500-600 пакетів з дегідратованими продуктами. Тим самим захисники можуть за 10 хвилин "приготування" насолодитись гарячим смачним борщем і не тільки. 

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