Гуманітарний штаб Одеської області рекомендує перехід на грошову адресну допомогу

Фінансова допомога вигідніша

Перехід на грошову адресну допомогу буде корисним для економіки, волонтерів та отримувачів допомоги. Зараз на отримання, складування, видачу та перевезення гуманітарної допомоги витрачається велика кількість зусиль та коштів, які було б легше спрямувати безпосередньо на потреби постраждалих.

Про це під час брифінгу зазначив голова координаційного гуманітарного штабу Одеської області Олексій Чорний.

"Наша позиція — це треба робити. Тому що кількість зусиль на отримання, складування, видачу та перевезення вантажів – вона величезна.І кошти, які виділяються на це, простіше було б видати додатково постраждалим", — зазначив Олексій Чорний.

Одним зі способів допомоги постраждалим людям є спеціальні талони, які дають можливість придбати необхідні речі в супермаркеті, за винятком алкоголю та сигарет.

"Ми за те, щоб перевести всю допомогу в такий вигляд. Така практика дуже позитивно скажеться на економіці, розвантажить всіх, хто працює в гуманітарній сфері. І головне, що це буде зручно для самих постраждалих людей. Вони зможуть придбати те, що їм потрібно і коли це їм потрібно", — додав голова гуманітарного штабу.

Зазначимо, у березні Гуманітарний штаб Одеської області розпочинає роздачу понад 30 тисяч продуктових наборів для місцевих мешканців та внутрішньо переміщених осіб. Допомогли зібрати пакунки World Food Programme Організації Об’єднаних Націй.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Одеса прийняла понад 63 000 тимчасових переселенців, якім надається вся необхідна допомога. Координатор Південного субнаціонального хабу ВООЗ пані Хартіна Сугіанто окреслила основні напрямки співпраці в галузі охорони здоров'я.