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За місяць на Одещині планують роздати понад 30 тисяч гуманітарних пакунків

7 березня 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Отримати допомогу можна на території всієї області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У березні Гуманітарний штаб Одеської області розпочинає роздачу понад 30 тисяч продуктових наборів для місцевих мешканців та внутрішньо переміщених осіб. Допомогли зібрати пакунки World Food Programme Організації Об’єднаних Націй.

Про це під час брифінгу зазначив голова координаційного гуманітарного штабу Одеської області Олексій Чорний. 

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Що входить у продуктовий набір

"В продуктові набори входить борошно, олія, макаронні вироби та вівсяні пластівці. Територіальні громади додадуть на свій розсуд. Загалом планується заготовити 30,52 тисячі таких наборів для внутрішньо переміщених осіб та мешканців Одеської області, які опинились у скрутному становищі", — розповів Олексій Чорний.

Територіальні громади мають можливість доповнювати набори за власним бажанням. Втім місцевих закликають дзвонити і повідомляти, чи відбувається видача цих наборів, коли, та що саме у ньому.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Одеса прийняла понад 63 000 тимчасових переселенців, якім надається вся необхідна допомога. Координатор Південного субнаціонального хабу ВООЗ пані Хартіна Сугіанто окреслила основні напрямки співпраці в галузі охорони здоров'я. 

Також в Одесі тимчасово переміщені українці та всі особи, які постраждали внаслідок війни, можуть безплатно отримати кваліфіковану психологічну допомогу на базі міських медзакладів. Наразі в місті працює два таких центри.

Тим часом вимушені переселенці, які знайшли прихисток в Одесі, та військові зможуть отримати додаткову грошову виплату. Допомогу надає фонд Ukrainely. 

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