В Одесі переселенці можуть отримати психологічну допомогу

Підтримку можуть отримати всі хто її потребує

В Одесі тимчасово переміщені українці та всі особи, які постраждали внаслідок війни, можуть безкоштовно отримати кваліфіковану психологічну допомогу на базі міських медзакладів. Наразі в місті працює два таких центри.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де знаходяться центри

Київський район: ЦПМСД №4, вул. Левітана, 62

Суворовський район: ЦПМСД №5, вул. Добровольського, 159.

Що необхідно знати ВПО

Вимушені переселенці, які знайшли прихисток в Одесі, та військові зможуть отримати додаткову грошову виплату. Допомогу надає фонд Ukrainely. Хто може розраховувати на допомогу читайте в матеріалі.

В Одесі відкрили сімейний центр "Мрія". Там можна не лише використовувати гаджети та навчатися школярам в Інтернеті, а можете опанувати нову професію, переглянути фільм, вивчити англійську мову тощо.

Тим часом у Суворовському районі створено інтегрований Центр психологічної допомоги тимчасовим переселенцям. Там надається психологічна, соціальна та юридична допомога людям, які постраждали внаслідок війни.

Також ми писали, що державна програма з виплати грошових компенсацій роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) діятиме ще один рік. Таке рішення ухвалив український уряд.

На тлі повномасштабної війни росії, яка триває і у 2023 році, багато українців мають скрутне фінансове становище. Держава передбачила на такі випадки матеріальну допомогу, зокрема на оплату комунальних послуг.