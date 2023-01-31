В Одесі переселенці можуть отримати психологічну допомогу: куди звертатись
В Одесі тимчасово переміщені українці та всі особи, які постраждали внаслідок війни, можуть безкоштовно отримати кваліфіковану психологічну допомогу на базі міських медзакладів. Наразі в місті працює два таких центри.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Де знаходяться центри
- Київський район: ЦПМСД №4, вул. Левітана, 62
- Суворовський район: ЦПМСД №5, вул. Добровольського, 159.
Що необхідно знати ВПО
Вимушені переселенці, які знайшли прихисток в Одесі, та військові зможуть отримати додаткову грошову виплату. Допомогу надає фонд Ukrainely. Хто може розраховувати на допомогу читайте в матеріалі.
В Одесі відкрили сімейний центр "Мрія". Там можна не лише використовувати гаджети та навчатися школярам в Інтернеті, а можете опанувати нову професію, переглянути фільм, вивчити англійську мову тощо.
Тим часом у Суворовському районі створено інтегрований Центр психологічної допомоги тимчасовим переселенцям. Там надається психологічна, соціальна та юридична допомога людям, які постраждали внаслідок війни.
Також ми писали, що державна програма з виплати грошових компенсацій роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) діятиме ще один рік. Таке рішення ухвалив український уряд.
На тлі повномасштабної війни росії, яка триває і у 2023 році, багато українців мають скрутне фінансове становище. Держава передбачила на такі випадки матеріальну допомогу, зокрема на оплату комунальних послуг.