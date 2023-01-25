Допомога ВПО: в Одесі зустрілись із Верховним комісаром ООН у справах біженців

Кількість переселенців зростає щодня

Одесу з робочим візитом відвідав Верховний комісар ООН у справах біженців в Україні Філіппо Гранді. У рамках візиту гість зустрівся з керівництвом Одеської обласної військової адміністрації та Одеської міської ради.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Під час зустрічі сторони обговорили пріоритетні напрямки допомоги вимушено переміщеним громадянам України, які наразі перебувають на території Одещини. Філіппо Гранді запевнив, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні й надалі надаватиме підтримку всім постраждалим групам населення, зміцнюватиме подальшу плідну співпрацю з владою Одеси та області, а також продовжуватиме надавати гуманітарну допомогу.

"Сьогодні я тут, в Одесі, бо ми активізуємо свою діяльність і зміцнюємо потенціал в Україні. Життя цивільного населення вашого регіону та цивільна інфраструктура повинні бути захищені, збережені, а ті, що зруйновані, — відновлені відповідно до міжнародного гуманітарного права", — наголосив Філіппо Гранді.

Наразі до Одеси залізничним та автомобільним транспортом, самостійно та організованими групами прибуло понад 49 тисяч громадян, у тому числі понад 9 тисяч дітей і однієї тисячі осіб з інвалідністю. Всі вони отримали підтримку та різні види допомоги.

Все що необхідно знати ВПО

В Одесі відкрили сімейний центр "Мрія". Там можна не лише використовувати гаджети та навчатися школярам в Інтернеті, а можете опанувати нову професію, переглянути фільм, вивчити англійську мову тощо.

Тим часом у Суворовському районі створено інтегрований Центр психологічної допомоги тимчасовим переселенцям. Там надається психологічна, соціальна та юридична допомога людям, які постраждали внаслідок війни.

Також ми писали, що державна програма з виплати грошових компенсацій роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) діятиме ще один рік. Таке рішення ухвалив український уряд.

На тлі повномасштабної війни росії, яка триває і у 2023 році, багато українців мають скрутне фінансове становище. Держава передбачила на такі випадки матеріальну допомогу, зокрема на оплату комунальних послуг.