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Допомога ВПО: в Одесі зустрілись із Верховним комісаром ООН у справах біженців

25 січня 2023 20:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Допомога ВПО: в Одесі зустрілись із Верховним комісаром ООН у справах біженців
Кількість переселенців зростає щодня
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесу з робочим візитом відвідав Верховний комісар ООН у справах біженців в Україні Філіппо Гранді. У рамках візиту гість зустрівся з керівництвом Одеської обласної військової адміністрації та Одеської міської ради.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Під час зустрічі сторони обговорили пріоритетні напрямки допомоги вимушено переміщеним громадянам України, які наразі перебувають на території Одещини. Філіппо Гранді запевнив, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні й надалі надаватиме підтримку всім постраждалим групам населення, зміцнюватиме подальшу плідну співпрацю з владою Одеси та області, а також продовжуватиме надавати гуманітарну допомогу.

"Сьогодні я тут, в Одесі, бо ми активізуємо свою діяльність і зміцнюємо потенціал в Україні. Життя цивільного населення вашого регіону та цивільна інфраструктура повинні бути захищені, збережені, а ті, що зруйновані, — відновлені відповідно до міжнародного гуманітарного права", — наголосив Філіппо Гранді.

Наразі до Одеси залізничним та автомобільним транспортом, самостійно та організованими групами прибуло понад 49 тисяч громадян, у тому числі понад 9 тисяч дітей і однієї тисячі осіб з інвалідністю. Всі вони отримали підтримку та різні види допомоги. 

Все що необхідно знати ВПО

В Одесі відкрили сімейний центр "Мрія". Там можна не лише використовувати гаджети та навчатися школярам в Інтернеті, а можете опанувати нову професію, переглянути фільм, вивчити англійську мову тощо.

Тим часом у Суворовському районі створено інтегрований Центр психологічної допомоги тимчасовим переселенцям. Там надається психологічна, соціальна та юридична допомога людям, які постраждали внаслідок війни. 

Також ми писали, що державна програма з виплати грошових компенсацій роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) діятиме ще один рік. Таке рішення ухвалив український уряд.

На тлі повномасштабної війни росії, яка триває і у 2023 році, багато українців мають скрутне фінансове становище. Держава передбачила на такі випадки матеріальну допомогу, зокрема на оплату комунальних послуг.

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