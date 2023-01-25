Помощь ВПО: в Одессе встретились с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев

Количество переселенцев растет ежедневно

Одессу с рабочим визитом посетил Верховный комиссар ООН по делам беженцев в Украине Филиппо Гранди. В рамках визита гость встретился с руководством Одесской облгосадминистрации и Одесского городского совета.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Во время встречи стороны обсудили приоритетные направления помощи вынужденно перемещенным гражданам Украины, которые находятся на территории Одесчины. Филиппо Гранди заверил, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине и дальше будет оказывать поддержку всем пострадавшим группам населения, укреплять дальнейшее плодотворное сотрудничество с властями Одессы и области, а также продолжать оказывать гуманитарную помощь.

"Сегодня я здесь, в Одессе, потому что мы активизируем свою деятельность и укрепляем потенциал в Украине. Жизнь гражданского населения вашего региона и гражданская инфраструктура должны быть защищены, сохранены, а разрушенные — восстановлены в соответствии с международным гуманитарным правом", — подчеркнул Филиппо Гранди.

В Одессу железнодорожным и автомобильным транспортом, самостоятельно и организованными группами прибыло более 49 тысяч граждан, в том числе свыше 9 тысяч детей и одной тысячи человек с инвалидностью. Все они получили поддержку и разные виды помощи.

Все что необходимо знать ВПЛ

В Одессе открыли семейный центр "Мрия". Там вы не можете не только использовать гаджеты и обучаться школьникам в Интернете, но и овладеть новой профессией, просмотреть фильм, выучить английский язык и прочее.

Между тем в Суворовском районе создан интегрированный Центр психологической помощи временным переселенцам. Там оказывается психологическая, социальная и юридическая помощь людям, пострадавшим в результате войны.

Также мы писали, что государственная программа по выплате денежных компенсаций работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц будет действовать еще один год. Такое решение приняло украинское правительство.

На фоне полномасштабной войны россии, которая продолжается и в 2023 году, многие украинцы имеют тяжелое финансовое положение. Государство предусмотрело на такие случаи материальную помощь, в том числе оплату коммунальных услуг.