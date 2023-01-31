В Одессе переселенцы могут получить психологическую помощь

Поддержку могут получить все, кто в ней нуждается

В Одессе временно перемещены украинцы и все пострадавшие в результате войны могут бесплатно получить квалифицированную психологическую помощь на базе городских медучреждений. Сейчас в городе работает два таких центра.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Где находятся центры

Киевский район: ЦПМСП №4, ул. Левитана, 62

Суворовский район: ЦПМСП №5, ул. Добровольского, 159.

Что необходимо знать ВПЛ

Вынужденные переселенцы, нашедшие убежище в Одессе, и военные смогут получить дополнительную денежную выплату. Помощь оказывает фонд Ukrainely. Кто может рассчитывать на помощь, читайте в материале.

В Одессе открыли семейный центр "Мрия". Там можно не только использовать гаджеты и учиться школьникам в Интернете, а можете овладеть новой профессией, просмотреть фильм, выучить английский язык и т.д.

Между тем, в Суворовском районе создан интегрированный Центр психологической помощи временным переселенцам. Там оказывается психологическая, социальная и юридическая помощь людям, пострадавшим в результате войны.

Также мы писали, что государственная программа по выплате денежных компенсаций работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц будет действовать еще один год. Такое решение приняло украинское правительство.

На фоне полномасштабной войны России, которая продолжается и в 2023 году, многие украинцы имеют тяжелое финансовое положение. Государство предусмотрело на такие случаи материальную помощь, в том числе оплату коммунальных услуг.