За месяц в Одесской области планируют раздать более 30 тысяч гуманитарных наборов
В марте Гуманитарный штаб Одесской области начинает раздачу более 30 тысяч продуктовых наборов местных жителей и внутренне перемещенных лиц. Помогли собрать пакеты World Food Programme Организации Объединенных Наций.
Об этом на брифинге отметил председатель координационного гуманитарного штаба Одесской области Алексей Черный.
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Что входит в продуктовый набор
"В продуктовые наборы входит мука, масло, макаронные изделия и овсяные хлопья. Территориальные громады добавят по своему усмотрению. В целом планируется заготовить 30,52 тысячи таких наборов для внутренне перемещенных лиц и жителей Одесской области, которые оказались в затруднительном положении", — рассказал Черный.
Территориальные громады могут дополнять наборы по собственному желанию. Впрочем, местных призывают звонить и сообщать, происходит ли выдача этих наборов, когда, и что именно в нем.
Напомним, с начала полномасштабной войны Одесса приняла более 63 000 временных переселенцев, которым оказывается вся необходимая помощь. Координатор Южного субнационального хаба ВОЗ госпожа Хартина Сугианто очертила основные направления сотрудничества в области здравоохранения.
Также в Одессе временно перемещены украинцы и все лица, пострадавшие в результате войны, могут бесплатно получить квалифицированную психологическую помощь на базе городских медучреждений. Сейчас в городе работает два таких центра.
Тем временем вынужденные переселенцы, которые нашли убежище в Одессе, и военные смогут получить дополнительную денежную выплату. Помощь оказывает фонд Ukrainely.