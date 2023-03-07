За месяц в Одесской области планируют раздать более 30 тысяч гуманитарных наборов

Получить помощь можно на территории всей области

В марте Гуманитарный штаб Одесской области начинает раздачу более 30 тысяч продуктовых наборов местных жителей и внутренне перемещенных лиц. Помогли собрать пакеты World Food Programme Организации Объединенных Наций.

Об этом на брифинге отметил председатель координационного гуманитарного штаба Одесской области Алексей Черный.

Что входит в продуктовый набор

"В продуктовые наборы входит мука, масло, макаронные изделия и овсяные хлопья. Территориальные громады добавят по своему усмотрению. В целом планируется заготовить 30,52 тысячи таких наборов для внутренне перемещенных лиц и жителей Одесской области, которые оказались в затруднительном положении", — рассказал Черный.

Территориальные громады могут дополнять наборы по собственному желанию. Впрочем, местных призывают звонить и сообщать, происходит ли выдача этих наборов, когда, и что именно в нем.

Напомним, с начала полномасштабной войны Одесса приняла более 63 000 временных переселенцев, которым оказывается вся необходимая помощь. Координатор Южного субнационального хаба ВОЗ госпожа Хартина Сугианто очертила основные направления сотрудничества в области здравоохранения.

Также в Одессе временно перемещены украинцы и все лица, пострадавшие в результате войны, могут бесплатно получить квалифицированную психологическую помощь на базе городских медучреждений. Сейчас в городе работает два таких центра.

Тем временем вынужденные переселенцы, которые нашли убежище в Одессе, и военные смогут получить дополнительную денежную выплату. Помощь оказывает фонд Ukrainely.