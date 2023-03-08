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Гуманитарный штаб Одесской области рекомендует переход на денежную адресную помощь

8 марта 2023 19:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Финансовая помощь более выгодна
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Переход на денежную адресную помощь будет полезен экономике, волонтерам и получателям помощи. Сейчас на получение, складирование, выдачу и перевозку гуманитарной помощи уходит большое количество усилий и средств, которые было бы легче направить непосредственно на нужды пострадавших.

Об этом на брифинге отметил председатель координационного гуманитарного штаба Одесской области Алексей Черный.

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"Наша позиция — это надо делать. Потому что количество усилий на получение, складирование, выдачу и перевозку грузов – оно огромное. И выделяемые на это средства проще было бы выдать дополнительно пострадавшим", — отметил Алексей Черный.

Одним из способов помощи пострадавшим людям являются специальные талоны, которые позволяют приобрести необходимые вещи в супермаркете, за исключением алкоголя и сигарет.

"Мы за то, чтобы перевести всю помощь в такой вид. Такая практика очень положительно скажется на экономике, разгрузит всех, кто работает в гуманитарной сфере. И главное, что это будет удобно самим пострадавшим людям. Они смогут приобрести то, что им нужно и когда это им нужно", — добавил глава гуманитарного штаба.

Отметим, что в марте Гуманитарный штаб Одесской области начинает раздачу более 30 тысяч продуктовых наборов для местных жителей и внутренне перемещенных лиц. Помогли собрать пакеты World Food Programme Организации Объединенных Наций.

Напомним, с начала полномасштабной войны Одесса приняла более 63 000 временных переселенцев, которым оказывается вся необходимая помощь. Координатор Южного субнационального хаба ВОЗ госпожа Хартина Сугианто очертила основные направления сотрудничества в области здравоохранения.

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