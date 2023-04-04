Одесский гуманитарный штаб предоставил почти миллион видов помощи

Потребности сейчас растут

Гуманитарный штаб Одесской области предоставил почти миллион различных видов помощи за год работы. Из этого числа 95% помощи было предоставлено юридическим лицам, а только 5% — благотворительным фондам или общественным организациям.

Об этом сообщил глава координационного гуманитарного штаба Алексей Черный.

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95% помощи включали территориальные общины, больницы, школы, детские сады, различные департаменты органов местного самоуправления, а также части ВСУ и национальной гвардии. Глава гуманитарного штаба добавил, что за последние 13 месяцев его команда получила 9624 палета гуманитарной помощи, включая продовольствие, детские товары, бытовые товары, одежду и другие вещи.

"В период с апреля 2022 по март 2023 года включительно, с центральных складов мы отгрузили 8682 паллета гуманитарной помощи. 5965 продовольствия, 1592 паллета детских, гигиенических и бытовых товаров и 1125 паллет одежды и других вещей6 На начало апреля на центральный апрель помощи", — добавил Алексей Черный.

Он также подчеркнул, что объемы пособий от иностранных партнеров не будут расти. Между тем, потребности в гуманитарной помощи на востоке Украины все еще высоки, в том числе среди людей, живущих на запасах. Алексей Черный рекомендует предоставлять адресную финансовую помощь и ваучеры вместо оказания помощи напрямую едой, одеждой и другими вещами.

Напомним, с начала войны каждую неделю одесские рестораторы отправляют на передовую линию более 500-600 пакетов с дегидратированными продуктами. Тем самым защитники могут за 10 минут "приготовления" насладиться горячим вкусным борщом и не только.