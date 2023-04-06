Сколько денег планируют потратить одесситы на пасхальный стол

Стоимость пасхальной корзины выросла

До Пасхи чуть больше недели, а украинцы уже начали подготовку к празднику и скупают еду. На этот раз, по подсчетам экспертов, пасхальная корзина с традиционным набором продуктов на семью из четырех человек будет стоить около 1209 грн, что на 24,4% дороже, чем в прошлом.

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, как они будут отмечать Пасху, что будут готовить на праздничный стол и сколько денег планируют потратить на это.

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Пасха во время войны

Уже второй год подряд Украина будет отмечать Пасху в условиях военного положения. Большинство украинских семей из-за сложной ситуации в стране вряд ли будут праздновать его традиционно. Покупательная способность граждан сейчас очень ограничена, особенно в пострадавших областях, где проходили бои с российскими оккупантами. Соответственно, при подготовке к Пасхе украинцы вынуждены будут экономить.

Одесситка Александра Карповна планирует приготовить небольшой праздничный стол. Несмотря на военное положение, семья планирует встретиться.

"Сколько есть денег, столько и трачу. Традиционно на столе у меня должна быть паска, яйца и что-то вкусненькое. Дети ко мне приходят, две дочери у меня, есть внуки: один из них на передовой защищает страну", — рассказала пенсионерка Александра Карповна.

Стоимость пасхальной корзины выросла

По расчетам ученых Института аграрной экономики в 2023 году традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся на семью из четырех человек около 1208,78 грн. Это на 24,4% дороже, чем в прошлом году, когда такой же набор продуктов стоил 972 грн.

Учитывая стоимость продуктов, одессит Леонид говорит, что не будет праздновать Пасху. Максимум — планирует приобрести уже готовую еду.

"Я не очень праздную Пасху, как принято в обществе, хотя верю в Бога и хожу не часто в церковь. Возможно, куплю что-то готовое. Когда зарплату дадут, тогда и буду решать", — отмечает Леонид.

Яйца и мясо выросли в цене больше всего

Эксперты говорят, что в 2023 году, в отличие от предыдущих лет, цена на яйца выросла на рекордные 92% и составляла в среднем 68,15 грн за десяток. Самыми дорогими составляющими пасхальной корзины традиционно остаются мясные продукты: домашняя колбаса 340-400 грн за 1 кг, буженина 425-459 грн за 1 кг. По сравнению с 2022 годом стоимость буженины увеличилась на 31%, домашней колбасы — на 9,4%, а сала — на 38,4%.

"У нас все будет по-домашнему. Что-то приготовят родители, что-то мы. Каких-то деликатесов у нас не будет, но денег потратим немало, потому что цены кусаются. Спасает нас то, что у нас есть собственное хозяйство, и вот, например, яйца не придется покупать. Но даже при таких условиях планируем потратить 2000 грн", — рассказывает Мария.

Если дополнить пасхальную корзину помидорами, огурцами, яблоками и красным вином, то ее стоимость вырастет до 1463,28 грн.

Приблизительно столько планирует потратить денег и одесситка Оксана. Их семья придерживается вегетарианского питания. Впрочем, даже ограничения в потреблении мясных продуктов, говорит девушка, не уменьшает стоимость пасхальной корзины.

"Наша семья в начале войны переехала в Черновицкую область, поэтому Пасху будем встречать именно там, в семейном кругу. Празднуем традиционно: идем в церковь святить паску и пасхальные яйца. Мы недавно стали вегетарианцами, поэтому в этом году без колбасы. Но будет хрен, чеснок, масло, сыр, паска с кремом и еще обязательно что-то сладкое. Мы приготовим оливье без колбасы, крабовый какой-нибудь салат, можно картошку запечь, мама еще делает лазанью с грибами вместо фарша", — делится своими мыслями Оксана.

Из-за войны возросла стоимость продуктов питания

Эксперты объясняют: рост стоимости пасхальной корзины однозначно вызван следствием военных действий — существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей. Кроме этого, из-за удорожания энергоносителей сократилось производство, есть также трудности с логистикой.

Наталья переехала в Одессу год назад из Херсонской области. Говорит, что до войны их семья всегда начинала подготовку к Пасхе заранее. Впрочем, сейчас не может спрогнозировать, как будут праздновать.

"Я всегда серьезно отношусь к подготовке на Пасху: до войны сама дрожжи делала на хмеле, потом замешивала опару и дальше в печке выпекала паски. Но в прошлом году, как раз на Пасху, мы переехали в Одессу. И вот я понимаю, что праздник близок, но еще не очень понимаю, как это будет, но думаю, что свою паску все-таки испечем. Главное, чтобы как можно скорее наступил мир, и мы смогли снова вернуться к нормальной жизни", — рассказывает Наталья.

Праздничный стол с базовым набором продуктов

По словам экспертов, сейчас большинство украинцев вынуждены экономить на традиционном наборе продуктов — кто-то уменьшает количество продуктов в корзине, другие — путем отказа от более дорогой его части или использования дешевой продукции. Есть и те, кто ограничатся традиционными пасхальными яйцами и паской, по крайней мере для освящения.

Светлана приехала в Одессу из Сумской области. Говорит, несмотря на все трудности, она планирует купить на праздничный стол базовые продукты.

"Я сама из Сумской области, и у нас традиционно на Пасху пекут паску, а не "куличи". Для этого используют специальные глиняные формы, которые еще прабабушка использовала. Я их даже с собой в Одессу привезла. К счастью, у нас спокойно, есть свет, поэтому приготовлю, наверное, холодец. В итоге, возможно, настроения праздничного не будет, но базовые вещи приготовим", — отмечает Светлана.

Напомним, в этом году Пасха пришлась на апрель. Христиане западного обряда (римо-католики) будут праздновать его на неделю раньше — 9 апреля. Христиане восточного обряда (православные и греко-католики) — 16 апреля.