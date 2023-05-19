Выезд моряков за границу в 2023: какие варианты

Корабли в Черном море. Фото: Новини.LIVE

Ситуация с выездом украинских моряков за границу остается достаточно сложной. Даже наличие всех необходимых документов не гарантирует получение соответствующего разрешения. Тысячи одесситов все еще ждут разрешения на выезд и будут стучать в закрытую дверь. Есть ли выход из ситуации?

О проблемах, с которыми сегодня имеют дело одесские моряки и нововведения в этой области, журналисты Новини.LIVE поговорили с председателем общественной организации "Украинское объединение моряков" Кристиной Король.

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— Начнём, наверное, с уголовного дела: вас обвинили в организации незаконного пересечения границы моряками. По решению суда вы должны выплатить штраф в размере 425 тыс. гривен. Когда вас только задержали, обещали рассказать подробности этого дела. Что вам предъявляли?

— 14 декабря 2022 года СБУ провела обыски у меня дома, в офисном помещении. Позже выяснилось, что уголовное дело возбуждено еще в августе 2022 года. Был человек, который приходил в наш офис и провоцировал меня на то, чтобы решить вопрос о сдаче ces-теста. После этого моряк вступил в нашу организацию и около 5 раз пытался дать взятку, решая свои проблемы. Я сразу ответила, что это невозможно, потому что два года мы боремся за внедрение международного тестирования и пытаемся преодолеть любые махинации в этой сфере.

Впоследствии этот мужчина снова пришел в офис и сказал, что испытывает большие проблемы непосредственно с выездом за границу. Просил помочь решить их, потому что наша ОО занимается защитой прав моряков. Мы действительно выступаем за это, но только по законному пути. О чем я неоднократно говорила.

Впрочем, СБУ все-таки открыла уголовное производство по статье получения взятки должностным лицом. Но так как доказательств по этому делу не было, они решили открыть новое уголовное производство по 332 статье УКУ. Впоследствии стало понятно, что к моему задержанию причастен один и тот же моряк, который еще в августе провоцировал меня на незаконные действия.

Кристина Король об уголовном деле. Фото: Новини.LIVE

— Буквально перед задержанием вы вели достаточно активную деятельность в поддержку моряков. По вашему мнению, есть ли взаимосвязь между этими событиями?

— Я могу высказать только свое личное мнение. Считаю, что задержание связано с моей активной общественной деятельностью и позицией защиты прав моряков. Это попытка дискредитировать меня в очах морского общества.

Кристина Король об аресте. Фото: Новини.LIVE

— Удалось ли им достичь этой цели?

— Сейчас я общаюсь с семьями многих моряков и считаю, что никакое задержание не повлияло. Многие хейты действительно есть со стороны ботов, которые пишут, что я продавала морские документы. Но по моей просьбе предоставить конкретные фамилии, кому именно я их продавала — никто ничего предоставить не мог. К тому же, все моряки, которые были на наших акциях и других мероприятиях — это реальные люди, которые вышли защитить права морского сообщества.

Некоторые СМИ перекрутили информацию и подали ее так, что вроде бы там были проплаченные титушки. Но хочу подчеркнуть, что все наши мероприятия профинансированы моряками и деньги пошли на то, чтобы оформить баннеры и плакаты. И проводились они только по нашей инициативе.

Мы всегда выступали за прозрачную систему дипломирования, отстаивали права украинских моряков, когда начались проблемы с Постановлением 992. Мы выступаем за то, чтобы все было на законном уровне. Никакого интереса к построению какой-то новой коррупционной схемы, лично у меня или у нашей организации или у моряков, не возникало.

Кристина Король о целях ОО. Фото: Новини.LIVE

— Что касается моряков сегодня, решилась ли проблема выезда за границу?

— К сожалению, пока этот вопрос не решен, хотя на государственном уровне говорят, что все работает. Я вижу, что не могут уехать моряки из южного региона и, как мне известно, не действуют правила, принятые Постановлением 992. Впрочем, у нас есть Постановление Кабмина 1499, которое позволяет прозрачно получать законным путем морские документы. На данный момент нарабатывается дистанционный вариант получения таких документов через приложение "Дия". Сегодня моряки еще вынуждены получать документы лично через ГП "Морречсервис".

Если бы у нас работало Постановление 992, то моряки могли бы спокойно приезжать в Украину получать законным путем свои документы и выезжать на работу за границу, откуда в дальнейшем ввозили в Украину валюту и поднимали нашу экономику.

Кристина Король о выезде моряков за границу. Фото: Новини.LIVE

— Вы обращались и в Министерство обороны, и к Президенту с просьбой разобраться с проблемой выезда моряков из южного региона. Какие ответы? Можно ли решить эту проблему вообще?

— Сначала было принято Постановление 992, затем был разработан алгоритм. Но, несмотря на такие нововведения, военкоматы не действуют в соответствии с ними. По сути, все законные основания для выезда есть, но они их саботируют.

Я понимаю, что в Украине сейчас напряженная ситуация, но считаю, что моряки принесли бы пользу, если бы работали. Тем более что большинство из них добровольно пошли в ВСУ.

Кристина Король о проблемах украинских моряков. Фото: Новини.LIVE

— В общем, если говорить о проблемах украинских моряков, какие из них до сих пор не решены? С чем они имеют дело, когда готовятся идти в рейс, кроме выезда?

— После принятия Постановления 1499 у украинских моряков появилась возможность получать свои морские документы законным путем. К примеру, еще полгода назад они могли получить документы только через взятку в размере 6-7 тысяч долларов. Сегодня можно прийти в "Морричсервис" или обратиться в морскую администрацию и получить свой рабочий диплом, подтверждение к нему или присвоить квалификацию.

Кристина Король о действии Постановления 1499. Фото: Новини.LIVE

— В феврале государственная квалификационная комиссия моряков при Администрации судоходства впервые приняла решение о подтверждении профессиональной компетенции моряка по стажу и прозрачной процедуре. Чуть подробнее о ней и как вы в целом ее оцениваете?

— Мне бы хотелось выразить благодарность новому главе морской администрации, потому что он первый, кто сделал все возможное и невозможное для того, чтобы украинский моряк мог получить документы без взяток благодаря Постановлению 1499. Мы в течение года пытались донести законотворцам, что это нужно сделать как можно быстрее, потому что иначе будут проблемы у украинских моряков в международных компаниях.

Но есть еще один момент, пока многие моряки жалуются, что не могут получить свои рабочие документы дистанционно. С нашей стороны еще 3 года назад было предложение сгенерировать кабинет моряка через Дию и сейчас идет работа в этом направлении, которая поможет ввести этот сервис.

Кристина Король о "Кабинете моряка". Фото: Новини.LIVE

— Хотелось бы подробно остановиться на получении сертификатов моряками. Как это было раньше, и какая процедура сегодня. На сколько легче стало получать необходимые документы.

— До принятия Постановления 1499 Кабмина, у моряков был один путь получения документов через незаконное приложение "Кабинет моряка". У него не было ни одного нормативно-правового акта, который был бы утвержден на законном уровне. А все потому, что "Кабинет моряка" полностью функционировал через посредников — агентов. Как результат, моряк, чтобы подтвердить свой стаж, должен был ждать от 3 месяцев до полугода. То же самое касалось получения и всех остальных документов.

Теперь, если брать, к примеру старшего механика, то он берет свои имеющиеся документы, отдает их в "Морричсервис", платит 1650 грн и через неделю он получает все документы. А раньше это было 4-7 тысяч долларов.

Кристина Король о сертификации для моряков. Фото: Новини.LIVE

— За последние несколько лет все, что связано с моряками, их сертификацией и походами в рейс обросло скандалами. Большинство из которых связаны со взятками. По-вашему, удастся ли победить коррупцию в данном сегменте и что для этого нужно сделать?

— После ряда новшеств на законодательном уровне, можно говорить о том, что на 99% сегодня коррупция преодолена. Представители нашей ОО с первого дня ставили целью отойти от человеческого фактора в ДКК (государственная квалификационная комиссия при Морской инспекции по подготовке и дипломированию моряков), внедрение международного ces-тестирования, которое не будет корректироваться в ручном режиме, а также подтверждение по стажу и "Кабинет моряка" в Дие. Все эти пункты удалось ввести. В результате незаконные схемы были разрушены.

Считаю, что это личная заслуга наших украинских моряков, членов правительства, депутатов, которые боролись со старой системой и помогли построить прозаический механизм получения документов. Это пример для всех украинцев, что справиться с коррупцией в Украине действительно можно.