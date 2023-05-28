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Выезд моряков за границу: когда заработают нововведения

28 мая 2023 18:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Выезд моряков за границу: когда заработают нововведения
Судно следует в порт "Черноморск". Фото: АПМУ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Выезд украинских моряков за границу до сих пор остается нерешенным до конца. Несмотря на новшества на законодательном уровне, центры комплектования их игнорируют.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала глава ОО "Украинское объединение моряков" Кристина Король.

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По ее словам, окончательно вопрос выезда моряков за границу не разрешен, хотя на государственном уровне говорят, что все работает.

"Я вижу, что не могут уехать моряки из южного региона и, как мне известно, не действуют правила, принятые Постановлением 992. Впрочем, у нас есть Постановление Кабмина 1499, которое позволяет прозрачно получать законным путем морские документы. В настоящее время нарабатывается дистанционный вариант получения таких документов через приложение "Дия". Сегодня моряки еще вынуждены получать документы лично через ГП "Морречсервис",— рассказала Кристина Король.

При этом она отмечает, если бы в Украине работало Постановление 992, то моряки могли бы спокойно приезжать в Украину получать законным путем свои документы и выезжать на работу за границу, откуда в дальнейшем ввозили в Украину валюту и поднимали нашу экономику.

"Сначала было принято Постановление 992, затем был разработан алгоритм. Но, несмотря на такие нововведения, военкоматы не действуют в соответствии с ними. По сути, все законные основы для выезда есть, но они их саботируют. Я понимаю, что в Украине сейчас напряженная ситуация, но я считаю, что моряки принесли бы пользу, если бы работали. Тем более, что большинство из них добровольно пошли в ВСУ",— резюмировала Кристина Король.

Напомним, украинский моряк может получить необходимые документы без взяток и морских агентов-посредников. Стоимость услуг от 1650 грн. по прозрачной процедуре.

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