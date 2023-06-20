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Новые возможности для моряков: документы можно делать через представителя

20 июня 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Новые возможности для моряков: документы можно делать через представителя
Выдача удостоверения моряка. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Украине заработала упрощенная процедура получения квалификационных документов моряками. В Администрацию судоходства впервые поступило заявление на получение квалификационных документов, поданное через представителя.

Об этом сообщил глава администрации Евгений Игнатенко.

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Ранее единственным законным способом получения документов было личное обращение в Администрацию судоходства или ГП Морричсервис в установленном порядке. Согласно изменениям, моряки теперь могут подать заявление и получить квалификационные документы через представителя, даже если они находятся в рейсе.

Кто может быть представителем моряка

Одним из способов представительства моряка при получении квалификационных документов является представительство посредством поручения. Форма этого поручения должна соответствовать законодательству, регулирующему сделки такого типа.

Доверенность должна соответствовать требованиям гражданского законодательства, в частности, содержать персональные данные моряка (доверителя) и представителя (поверенного), наименование органа, в котором будет осуществляться представительство, такое как Администрация судоходства или ГП "Морречсервис", а также необходимый объем полномочий. Кроме того, поручение должно быть удостоверено нотариально.

Для того чтобы обратиться за помощью к представителю, моряк предоставляет ему поручение на выполнение определенных действий. Оригинал такого поручения прилагается к пакету документов, подаваемых вместе с заявлением. В качестве представителя может выступать любое дееспособное лицо.

Напомним, многие документы моряков находятся в плохом состоянии, поэтому их нужно восстановить и оцифровывать для быстрого верификации квалификационных документов. Государственная служба морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины о новой процедуре верификации документов моряков для облегчения их получения.

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