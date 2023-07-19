Прозрачное дипломирование: сколько моряков сдали экзамены по новой процедуре

Дипломирование моряков. Фото: google

Прохождение процедуры дипломирования в морской сфере стало намного прозрачнее и минимизировало коррупционные риски благодаря реализации постановления Правительства №1499, которое вступило в силу полгода назад. За этот период моряки сумели получить почти 4 тысячи квалификационных документов без каких-либо взяток.

Об этом сообщил глава Администрации судоходства Евгений Игнатенко.

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Документы через "Дію"

Важным аспектом реформы является создание Государственной квалификационной комиссии моряков, полноценно работающей как в Киеве, так и в Одессе. Кроме того, морякам стало доступно получение услуг через портал "Дія". Сейчас идет бета-тестирование функционала, что дает возможность получать электронные квалификационные документы в личном кабинете на портале. Оригиналы документов выдаются морякам в Администрации судоходства или их представителям.

В ходе работы новой процедуры, Администрации судоходства поступило около 3000 заявлений от моряков. Только 5% из них получили отказ в выдаче квалификационных документов. Всего моряки получили более 4000 готовых квалификационных документов, включающих дипломы, подтверждение к дипломам и свидетельства специалиста.

Результаты дипломирования моряков. Фото: Евгений Игнатенко

Правила экзаменов и получение документов моряка

Моряк подает документы на рассмотрение непосредственно в Администрацию судоходства или в сервисные центры Морричсервис. Первый сервисный центр был открыт в Киеве. Там будут проходить экзамены на подтверждение/продление квалификации и выдача документов по упрощенной процедуре.

Новые члены ГККМ являются частью команды Администрации судоходства. Изменения должны искоренить коррупционную составляющую по прохождению моряком экзамена.

Больше об экзамене для моряков

Единственным квалификационным тестом для моряков для подтверждения/удлинения квалификации является всемирно признанный CES 6.0. После тестирования моряку выдается CES-сертификат по каждому тесту, который формируется программой автоматически и содержит личные данные и процент правильных ответов — общий и по каждой теме. Проходной уровень для успешной сдачи теста по любому направлению составляет 70%.

Напомним, моряки получили возможность подавать заявки на получение квалификационных документов онлайн благодаря новой услуге в "Дії". Теперь им не нужно посещать государственные учреждения, заполнять кучу бумаг или платить взятки. Все стало проще и удобнее.