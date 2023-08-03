Українські моряки зможуть складати іспити в Польщі: деталі

Моряк на судні. Фото: google

В Польщі відкрили новий простір під назвою "MRS in Poland", де українські моряки матимуть змогу скласти комп'ютерний іспит CES 6.0 для підтвердження своїх кваліфікацій та присвоєння звання. Ця ініціатива стане важливим кроком для кадетів та випускників українських морських закладів, які виїжджають на обов'язкову практику з плавання, оскільки тепер вони зможуть офіційно підтвердити свою кваліфікацію та отримати робочий диплом.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Дипломування моряків

Складання іспиту з використанням системи комп'ютерного тестування CES 6.0 є єдиною офіційною умовою для підтвердження кваліфікації та отримання звання. З 2 серпня почали приймати заявки на проходження тестів у Варшаві, де спеціально обладнали приміщення відповідно до всіх стандартів.

Кожен моряк, який проходить іспит, отримує результати негайно після тесту та отримує сертифікат. Важливо зазначити, що оформлення результатів відбувається автоматично без участі людського фактора, що гарантує високий рівень прозорості та унеможливлює корупцію.

Як подати заявку на іспит

Процес подачі заявок на іспит надзвичайно зручний для моряків, оскільки можна подати заяву як в Україні, так і за її межами. Достатньо надіслати запит поштою або через представника в Адміністрацію судноплавства або ДП "Моррічсервіс".

Крім того, у недалекому майбутньому планується впровадження нових електронних сервісів для моряків через портал Дія за підтримки USAID/UK aid проєкт TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах. Поки що триває перший етап реалізації послуги.



Нагадаємо, проходження процедури дипломування в морській сфері стало набагато прозорішим та мінімізувало корупційні ризики завдяки реалізації постанови Уряду №1499, яка набула чинності пів року тому. За цей період моряки зуміли отримати майже 4 тисячі кваліфікаційних документів без будь-яких хабарів.