Украинские моряки смогут сдавать экзамены в Польше: детали

Моряки на судне. Фото: google

В Польше открыли новое пространство под названием "MRS in Poland", где украинские моряки смогут сдать компьютерный экзамен CES 6.0 для подтверждения своих квалификаций и присвоения звания. Эта инициатива станет важным шагом для кадетов и выпускников украинских морских заведений, которые выезжают на обязательную практику плавания, поскольку теперь они смогут официально подтвердить свою квалификацию и получить рабочий диплом.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

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Дипломирование моряков

Сдача экзамена с использованием системы компьютерного тестирования CES 6.0 является единственным официальным условием для подтверждения квалификации и получения звания. Со 2 августа начали принимать заявки на прохождение тестов в Варшаве, где специально оборудовали помещение в соответствии со всеми стандартами.

Каждый моряк, проходящий экзамен, получает результаты немедленно после теста и получает сертификат. Важно отметить, что оформление результатов происходит автоматически без участия человеческого фактора, что гарантирует высокий уровень прозрачности и делает невозможным коррупцию.

Как подать заявку на экзамен

Процесс подачи заявок на экзамен очень удобен для моряков, поскольку можно подать заявление как в Украине, так и за ее пределами. Достаточно отправить запрос по почте или через представителя в Администрацию судоходства или ГП "Морречсервис".

Кроме того, в скором будущем планируется внедрение новых электронных сервисов для моряков через портал Действие при поддержке USAID/UK aid проект TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах. Пока идет первый этап реализации услуги.



Напомним, прохождение процедуры дипломирования в морской сфере стало намного прозрачнее и минимизировало коррупционные риски благодаря реализации постановления Правительства №1499, которое вступило в силу пол года назад. За этот период моряки сумели получить почти 4 тысячи квалификационных документов без каких-либо взяток.