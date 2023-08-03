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Украинские моряки смогут сдавать экзамены в Польше: детали

3 августа 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Украинские моряки смогут сдавать экзамены в Польше: детали
Моряки на судне. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Польше открыли новое пространство под названием "MRS in Poland", где украинские моряки смогут сдать компьютерный экзамен CES 6.0 для подтверждения своих квалификаций и присвоения звания. Эта инициатива станет важным шагом для кадетов и выпускников украинских морских заведений, которые выезжают на обязательную практику плавания, поскольку теперь они смогут официально подтвердить свою квалификацию и получить рабочий диплом.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

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Сдача экзамена с использованием системы компьютерного тестирования CES 6.0 является единственным официальным условием для подтверждения квалификации и получения звания. Со 2 августа начали принимать заявки на прохождение тестов в Варшаве, где специально оборудовали помещение в соответствии со всеми стандартами.

Каждый моряк, проходящий экзамен, получает результаты немедленно после теста и получает сертификат. Важно отметить, что оформление результатов происходит автоматически без участия человеческого фактора, что гарантирует высокий уровень прозрачности и делает невозможным коррупцию.

Как подать заявку на экзамен

Процесс подачи заявок на экзамен очень удобен для моряков, поскольку можно подать заявление как в Украине, так и за ее пределами. Достаточно отправить запрос по почте или через представителя в Администрацию судоходства или ГП "Морречсервис".

Кроме того, в скором будущем планируется внедрение новых электронных сервисов для моряков через портал Действие при поддержке USAID/UK aid проект TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах. Пока идет первый этап реализации услуги.

Напомним, прохождение процедуры дипломирования в морской сфере стало намного прозрачнее и минимизировало коррупционные риски благодаря реализации постановления Правительства №1499, которое вступило в силу пол года назад. За этот период моряки сумели получить почти 4 тысячи квалификационных документов без каких-либо взяток.

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