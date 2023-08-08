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Моряки можуть зареєструватись на іспит CES 6.0 через "Дія"

8 серпня 2023 14:47
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Моряки можуть зареєструватись на іспит CES 6.0 через "Дія"
Запуск програми "Дія". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Українські моряки тепер мають можливість реєструватися на складання кваліфікаційного іспиту CES 6.0 онлайн. Бета-тестування цієї послуги на порталі "Дія" завершено.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Портал "Дія" оголосив про успішне завершення бета-тестування нової послуги — запису на іспит CES 6.0 для українських моряків. Відтепер, всі охочі можуть легко та швидко зареєструватися.

Крім того, "Дія" продовжує бета-тестування інших сервісів для моряків, які планує впроваджувати у найближчому майбутньому. Після завершення технічних процесів, українські моряки матимуть доступ до повного переліку послуг, включаючи отримання кваліфікаційних документів та можливість подання апеляцій у разі відмови.

Реєстрація на іспит через "Дія"

Процес реєстрації вже не вимагає зайвих зусиль. Все, що потрібно, — це авторизуватися на порталі "Дія", заповнити заяву та обрати бажану локацію для іспиту. Портал надає три можливості: дві в Україні (Київ та Одеса) та одну в Польщі (Варшава).

Реєстрація онлайн 

  1. Зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина на порталі diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.
  2. Заповніть онлайн-заяву.
  3. Підпишіть заяву електронним підписом.
  4. Отримайте повідомлення про рішення та призначений час іспиту в кабінеті громадянина та на пошту.
  5. Складіть іспит у вибраному місці проходження.

Реєстрація офлайн 

Подайте заяву про проходження іспиту в одному із територіальних центрів Адміністрації судноплавства. Дані з неї внесуть до електронної системи для подальшого розгляду.

Перелік територіальних центрів:

  • м. Київ, вул. Преображенська, 23, оф. 62
  • м. Київ, проспект Берестейський (Перемоги), 14
  • м. Одеса, вул. М. Грушевського, 39-Є
  • м. Одеса, вул. Успенська, 4

Більше про іспит для моряків

Єдиним кваліфікаційним тестом для моряків на підтвердження/подовження кваліфікації є всесвітньо визнаний CES 6.0. Після закінчення тестування моряку видається CES-сертифікат по кожному тесту, який формується програмою автоматично та містить особисті дані та відсоток правильних відповідей — загальний та з кожної теми. Прохідний рівень для успішного складання тесту за будь-яким напрямом становить 70%.

Нагадаємо, в Україні перший моряк отримав кваліфікаційні документи онлайн, завдяки новій послузі "Дія". Тепер морякам не потрібно сплачувати незаконні грошові внески, а все необхідне можна зробити онлайн. 

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