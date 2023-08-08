Моряки могут зарегистрироваться на экзамен CES 6.0 через "Дія"

Запуск программы "Дія". Фото: google

Украинские моряки теперь имеют возможность регистрироваться на сдачу квалификационного экзамена CES 6.0 онлайн. Бета-тестирование этой услуги на портале "Дія" завершено.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Портал "Дія" объявил об успешном завершении бета-тестирования новой услуги — записи на экзамен CES 6.0 для украинских моряков. Теперь все желающие могут легко и быстро зарегистрироваться.

Кроме того, "Дія" продолжает бета-тестирование других сервисов для моряков, которые планирует внедрять в ближайшем будущем. После завершения технических процессов, у украинских моряков будет доступ к полному перечню услуг, включая получение квалификационных документов и возможность подачи апелляций в случае отказа.

Регистрация на экзамен через "Дія"

Процесс регистрации уже не требует лишних усилий. Все, что нужно — это авторизироваться на портале "Дія", заполнить заявление и выбрать желаемую локацию для экзамена. Портал дает три возможности: две в Украине (Киев и Одесса) и одну в Польше (Варшава).

Регистрация онлайн

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на сайте diia.gov.ua с помощью электронной подписи. Заполните онлайн-заявление. Подпишите заявление электронной подписью. Получите уведомление о решении и назначенном времени экзамена в кабинете гражданина и почты. Сдайте экзамен в выбранном месте прохождения.

Регистрация оффлайн

Подайте заявление о прохождении экзамена в одном из территориальных центров Администрации судоходства. Данные из нее будут внесены в электронную систему для дальнейшего рассмотрения.

Список территориальных центров:

г. Киев, ул. Преображенская, 23 62

г. Киев, проспект Берестейский (Победы), 14

г. Одесса, ул. М. Грушевского, 39-Е

г. Одесса, ул. Успенская, 4

Больше об экзамене для моряков

Единственным квалификационным тестом для моряков для подтверждения/удлинения квалификации является всемирно признанный CES 6.0. После тестирования моряку выдается CES-сертификат по каждому тесту, который формируется программой автоматически и содержит личные данные и процент правильных ответов — общий и по каждой теме. Проходной уровень для успешной сдачи теста по любому направлению составляет 70%.

Напомним, в Украине первый моряк получил квалификационные документы онлайн, благодаря новой услуге "Дія". Теперь морякам не нужно платить незаконные денежные взносы, а все необходимое можно сделать онлайн.